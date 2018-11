EdF : Bertrand Latour détruit joueur par joueur la défense des Bleus !

Dans : Equipe de France.

Ce vendredi soir, l'équipe de France tentera de continuer sa route vers le Final Four de la Ligue des Nations à l'occasion d'un match pas si simple que cela aux Pays-Bas. Et avant cette rencontre, Bertrand Latour a clairement remis en cause les qualités défensives des champions du monde. Prenant les joueurs un par un, le journaliste de RTL a été assez dur dans son analyse de la défense des Bleus. Et personne n'a échappé à ce démontage en règle.

Pour Bertrand Latour, chacun a ses torts. « Vous avez un gardien, Hugo Lloris, dont on a déjà dit qu’il n’était pas dans la forme de sa vie et il faut l’inclure dans la défense. Benjamin Pavard n’est pas performant avec son club en Bundesliga, et ne joue pas à son poste. Presnel Kimpembé, ses dernières prestations en équipe de France elles sont peu convaincantes. Raphaël Varane, la dernière fois qu’il a fait un match avec Madrid contre le Barça il a coûté un penalty et il n’a pas fait un très bon début de saison. Et là, contre les Pays-Bas, on va jouer avec le troisième arrière gauche au sein de la hiérarchie en équipe de France, donc c’est difficile d’être optimiste », a reconnu, sur la chaîne L'Equipe, un Bertrand Latour, visiblement peu confiant.