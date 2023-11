EdF ‍: Daniel Riolo sous le choc devant la puissance de la France

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Samedi soir, la France est entrée dans le livre des records en battant Gibraltar sur le score extraordinaire de 14-0.

Dès la première mi-temps, le ton était donné avec un score de 7-0 à la pause. En deuxième mi-temps, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont récidivé et le résultat final a atteint 14-0, une première dans l’histoire de l’Equipe de France. Certes, l’adversaire était très faible et réduit à dix dès le premier quart d’heure. Mais pour Daniel Riolo, le résultat de ce match entre la France et Gibraltar n’est pas à relativiser. Au contraire, le journaliste de RMC s’est dit impressionné par la puissance dégagée par l’équipe de Didier Deschamps. Et à ceux qui répondent que la victoire des Bleus n’a rien d’extraordinaire au vu de la faiblesse de l’adversaire, Daniel Riolo répond simplement que personne ne fait ça en Europe et dans le monde, même face aux plus faibles équipes de la planète. Preuve que cette Equipe de France est la grande favorite pour l’Euro en 2024.

Daniel Riolo est épaté par l'Equipe de France

« Qui fait ça ? Des scores comme ça, on n’en voit jamais, même en Coupe de France quand les pros jouent contre des facteurs, des boulangers ou des mecs qui font les ronds-points. Sept buts plus sept buts, c’est un truc de fou. Je suis épaté qu’une équipe qui mène 5-0 contre des mecs qui ne vont pas te faire mal continue à jouer. Plein de fois, ce genre de match se termine avec un ennui absolu. Souvent, les changements font que ça ne ressemble plus à rien. Là, on a une équipe qui a voulu péter les records du début à la fin » analyse Daniel Riolo avant de poursuivre.

« Mbappé a continué à jouer, les buts ont été spectaculaires, la France a continué à jouer. Cette génération n’a pas gagné la finale de la Coupe du monde, ça ne s’est pas joué à grand-chose. Mais elle est entrée dans l’histoire des Bleus. Tu as le sentiment que rien ne peut arriver à cette équipe. Je l’entends que Gibraltar c’est faiblard, que ça vaut un niveau régional mais je répète : qui fait ça, qui fait un score aussi énorme ? Même à 11 contre 10, c’est rare de voir ça. C’est quelque chose qui est extraordinaire et hors du commun même contre une équipe très faible » a analysé le journaliste de l’After Foot, impressionné par la puissance dégagée par l’Equipe de France au cours de ses dernières sorties. Espérons que l’on puisse en dire autant lors de l’Euro l’été prochain.