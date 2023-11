EdF ‍: Coup de tonnerre, la France disqualifiée du Mondial U17 ‍?

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Ce mercredi (13 heures), l’Equipe de France dispute son huitième de finale de la Coupe du monde des moins de 17 ans contre le Sénégal. Mais les Bleus pourraient connaitre un terrible sort avec une possible disqualification.

Lors de la phase de groupes, l’Equipe de France a réalisé un carton plein avec des victoires contre le Burkina Faso, la Corée du Sud et les Etats-Unis sans encaisser le moindre but. C’est donc avec une bonne dose de confiance que les Bleus abordaient leur match face au Sénégal, qui a démarré ce mercredi à 13 heures. Problème : l’Equipe de France pourrait être disqualifiée de la Coupe du monde U17 et cela peu importe le résultat du match face aux Lions de la Teranga.

🇫🇷 France 🆚 Sénégal 🇸🇳



Les Bleuets vont tenter de décrocher le dernier billet pour les quarts de finale de la 𝗖𝗼𝘂𝗽𝗲 𝗱𝘂 𝗺𝗼𝗻𝗱𝗲 𝗨𝟭𝟳 ce mercredi 👊



⏰ 13H00

📺 La Chaîne L’Équipehttps://t.co/u7xj9fcUO2 — FFF (@FFF) November 22, 2023

Selon les informations de Sport News Africa, les Bleus ont fait l’erreur d’utiliser un joueur qui avait déjà joué pour une autre sélection quelques mois plus tôt. En effet, le média dévoile que Yanis Issoufou a joué toute la phase de groupes avec la France alors qu’il avait disputé quelques mois plus tôt un match avec les U17 du Niger. Le changement de nationalité sportive de Yanis Issoufou n’avait pas été notifié à la FIFA et plusieurs membres de l’Equipe de France ne savaient même pas que le joueur avait déjà disputé un match avec le Niger.

La France exposée à un énorme menace

Le sort réservé aux Bleus pourrait être terrible car le règlement de l’UEFA est très clair : Yanis Issoufou n'aurait pas dû être aligné par l’Equipe de France. Troisième du groupe des Bleus et donc éliminé de la compétition, le Burkina Faso envisage très fortement de déposer un recours. Dont le résultat pourrait être cruel et sans appel pour l’Equipe de France, qui s’imposait au fil de ses résultats en phase de groupes comme l’un des favoris de la compétition.