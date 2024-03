EdF ‍: Coup de pression chez les Bleus, Saliba visé

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mardi soir au Stade Vélodrome, l'équipe de France reçoit le Chili. Didier Deschamps fera tourner et donnera sa chance à William Saliba, qui joue gros avec les Bleus.

L'équipe de France tentera de réagir contre le Chili ce mardi soir en match amical. Le dernier match face à l'Allemagne a plus qu'inquiété les fans et observateurs, qui demandent bien mieux. Pour remporter la rencontre, Didier Deschamps fera tourner quelque peu son effectif. En défense centrale, William Saliba aura une nouvelle chance de prouver sa valeur. Et il ne devra pas se manquer, lui qui est particulièrement suivi par Didier Deschamps. Ce lundi en conférence de presse, le sélectionneur a envoyé un message clair au joueur d'Arsenal, affirmant qu'il y avait encore pas mal de choses qu'il n'aimait pas dans le jeu de William Saliba.

William Saliba, Deschamps prévient

💬 Quand Didier Deschamps évoque la saison de William Saliba, à Arsenal et en Bleu pic.twitter.com/9DkdkV4rTA — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 25, 2024

« Saliba ? Il fait une bonne saison. Il fait aussi des choses qui me plaisent moins. En équipe de France, il a un temps de jeu réduit, mais quand il a joué ça ne s'est pas forcément bien passé. La hiérarchie ne lui est pas favorable pour l'instant. Mais il est là », a notamment indiqué Didier Deschamps, qui aura à l'oeil William Saliba ce mardi soir. Chose positive pour le défenseur central, il retrouvera le public marseillais et le Stade Vélodrome. Un stade dans lequel il a des repères importants. Le joueur d'Arsenal ne sera pas le seul à être surveillé de près, alors que l'Euro 2024 se rapproche et qu'une victoire est plus que nécessaire afin de redonner de la confiance à tout un groupe. Il y a peu, Didier Deschamps mettait aussi la pression sur Warren Zaïre-Emery, passé à côté face à l'Allemagne. Pour rappel, l'homme fort des Bleus donnera sa liste de joueurs appelés pour l'Euro à la mi-mai.