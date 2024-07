EdF ‍: Consultant anti-Français, Dugarry répond aux attaques

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Vendredi soir, les commentaires de Christophe Dugarry à l’antenne sur M6 lors de France-Portugal ne sont pas passés inaperçus. De nombreux téléspectateurs ont critiqué l’ancien attaquant des Bleus.

Christophe Dugarry a provoqué la polémique vendredi pendant le match entre l’Equipe de France et le Portugal, diffusé en direct sur M6. Au goût de nombreux téléspectateurs, l’ancien attaquant des Bleus s’est montré très sévère avec l’équipe de Didier Deschamps, au point de montrer davantage d’optimisme et d’enthousiasme à l’égard du Portugal. Un manque de patriotisme qui a dérangé un bon nombre de téléspectateurs, très critiques à l’égard de celui qui intervient par ailleurs sur RMC. Christophe Dugarry a justement profité de sa présence sur les ondes de la radio pour riposter, notamment à l'égard de ceux qui l’ont taxé de consultant anti Equipe de France ou anti Didier Deschamps.

Dugarry s'est fait des millions d'ennemis pendant France-Portugal https://t.co/xDKPajSHZd — Foot01.com (@Foot01_com) July 6, 2024

« Je pense que deux visions du football s’opposent. Ceux pour qui le résultat est plus important que tout le reste. Et d’autres qui défendent une vision du foot qui est celle du plaisir et du 'beau jeu' qu’ils préfèrent et qu’ils aiment. Moi j’ai subi dernièrement des critiques parce qu’on m’a reproché d’être trop supporter du Portugal lors du match contre la France. Ok, pourquoi pas, les gens ont peut-être ressenti ça. Et j’ai envie de leur dire que mon métier ce n’est pas d’être supporter. Moi j’ai une façon de voir le football et on m’oppose souvent à Deschamps. Je n’ai rien contre Deschamps, je n’ai pas de problème avec Deschamps. Mais Deschamps propose un football, il met en place un football qui le sensibilise, le touche et lui apporte de l’émotion » a d’abord réagi Christophe Dugarry, se défendant d’être un consultant opposé au sélectionneur des Bleus, avant de poursuivre.

Dugarry justifie ses commentaires lors de France-Portugal

« Parce que Deschamps son émotion à lui, que je respecte et je respecte Deschamps pour ça, c’est de gagner. Ce n’est pas de bien jouer car ça n’a jamais, jamais, jamais été dans son discours ou dans son dialogue. Jamais. Son unique plaisir et son unique kiff, on parle d’adrénaline et de quelque chose qui se déclenche au fond de soi, c’est gagner ! Gagner ! Moi ce n’est pas mon cas. Et c’est ça que je veux que les gens comprennent » a détaillé Christophe Dugarry, qui accorde davantage d’importance à la façon de jouer qu’aux résultats, ce qui n’est clairement pas le cas du sélectionneur de l’Equipe de France, d’où ce décalage à l’antenne sur M6 et cette impression parfois que le champion du monde 1998 n’était pas du tout derrière Kylian Mbappé et ses coéquipiers. Ce mardi soir, il n’y aura de toute façon aucune polémique pour l’ancien animateur de « Team Duga » puisque le choc Espagne-France est diffusé sur TF1 et sera commenté par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, un binôme qui fait généralement l’unanimité auprès des téléspectateurs.