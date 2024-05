EdF ‍: Conflit terminé, Dugarry fait confiance à Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Grand détracteur de Didier Deschamps depuis plusieurs années, Christophe Dugarry ne rate jamais l’occasion de critiquer le sélectionneur de l’équipe de France. Mais après la liste dévoilée pour l’Euro, le consultant a validé le seul choix étonnant du technicien.

Alors que la convocation de Bradley Barcola était plutôt attendue, celle de N’Golo Kanté a davantage surpris. Le milieu d’Al-Ittihad s’était éloigné de l’équipe de France en rejoignant le championnat saoudien l’été dernier. Mais deux ans après sa dernière sélection en Bleu, Didier Deschamps a estimé que l’ancien joueur de Chelsea avait retrouvé un niveau suffisant pour disputer l’Euro.

𝑽𝒐𝒖𝒔 𝒍’𝒂𝒕𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒆𝒛, 𝒍𝒂 𝒗𝒐𝒊𝒍𝒂̀ 😍



La liste de nos 2️⃣5️⃣ Bleus retenus pour l’Euro 👊#BleuCollectif | #EURO2024 pic.twitter.com/mjYTKouPRn — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 16, 2024

« Il a retrouvé toutes ses capacités physiques, expliquait le sélectionneur tricolore sur le plateau de TF1. De par son vécu, son expérience, je suis convaincu que l'équipe de France sera meilleure avec N'Golo Kanté. Il a retrouvé ses capacités athlétiques. Il a enchaîné beaucoup de matchs. On pourra discuter de l'intensité spécifique en Arabie Saoudite. Mais il a joué plus de 4 000 minutes durant la saison, c'est plus de 40 matchs. » Ses justifications n’ont pas empêché certains observateurs de critiquer le retour du champion du monde 2018. Mais contrairement à ce que l’on pouvait imaginer, Christophe Dugarry n’a pas profité de l’occasion pour cibler Didier Deschamps.

Dugarry épargne Deschamps

On sait que les deux anciens coéquipiers ne sont pas les meilleurs amis du monde. Le consultant ne se gêne jamais pour tailler la philosophie du technicien. Il était donc difficile de prédire sa validation du choix N’Golo Kanté. « Il joue en Arabie Saoudite, dans un championnat assez pauvre en termes de jeu, a réagi le futur commentateur de M6 auprès de Télé 2 semaines. Je ne sais pas quel sera son rôle et je ne connais pas son état de forme, mais si Deschamps l'a appelé, c'est qu'il en a besoin. » Le possible forfait d’Aurélien Tchouaméni peut expliquer la décision du sélectionneur.