EdF : Comparer Pelé et Mbappé, Platini préfère en sourire

Dans : Equipe de France, PSG.

On pense ce que l'on veut de Michel Platini, mais le moins que l'on puisse dire est que la star planétaire du football n'a pas changé dans sa manière de communiquer. Pour Platoche, toutes les vérités sont bonnes à dire et quand une légende du football comme lui s'exprime ce n'est pas pour rien. Ce mercredi, dans les colonnes de L'Equipe, Michel Platini s'est livré sur l'actualité du ballon rond, et il a évidemment été interrogé sur Kylian Mbappé la nouvelle pépite du foot international. Mais quand on ose la comparaison entre le joueur des Bleus et du PSG avec le roi Pelé, Michel Platini calme quand même tout le monde.

« On le compare déjà Kylian Mbappé à Pelé ? (Sourire.) Il a un talent immense, mais de là à le comparer à Pelé, qui a gagné trois Coupes du monde… Pelé, c’était un mythe, quelqu’un qu’on a peu vu jouer, ce qui a encore gonflé ce mythe, alors que Mbappé on le voit jouer tout le temps. Il me rappelle plutôt Neymar il y a dix ans. Neymar allait aussi vite que lui à Santos. Mais bon, maintenant, Neymar a moins besoin de courir, puisqu’il reçoit toujours le ballon dans les pieds. Mbappé, il a dix-neuf ans, il va à 2000 à l’heure, alors quand le ballon suit (...) Moi, à dix-neuf ans, je sortais à peine de Jœuf et du football dans la rue, alors qu’au même âge, Mbappé a déjà dix ans de centre de formation derrière lui. Nous, on était des petits garçons qui découvraient à peine que le football pouvait être un métier, alors que Mbappé et les gars de sa génération sont déjà prêts physiquement, ils vont vite… Mbappé est le prototype même du footballeur d’aujourd’hui », confie, dans le quotidien sportif, Michel Platini, qui estime finalement qu'on ne peut plus réellement comparer les joueurs entre les époques tant les choses ont radicalement évolué.