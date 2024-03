EdF ‍: Clauss sous pression, sa place pour l’Euro en grand danger

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

A trois mois seulement de l’Euro, les chantiers sont nombreux pour Didier Deschamps en Equipe de France. Par exemple, l’identité du titulaire au poste de latéral droit est une énigme car pour l’instant, Jonathan Clauss et Jules Koundé ne s’imposent pas comme des solutions évidentes.

Didier Deschamps a de nombreuses interrogations et le match de l’Equipe de France contre l’Allemagne, samedi soir à Lyon (0-1), n’a sans doute rien arrangé. En défense centrale ou encore en attaque, il y a de quoi se faire des nœuds au cerveau pour le sélectionneur des Bleus. Cela vaut aussi pour le poste de latéral droit. Excellent avec le FC Barcelone ces dernières semaines, Jules Koundé a une nouvelle fois livré une prestation moyenne contre l’Allemagne. Mardi contre le Chili à Marseille, c’est Jonathan Clauss qui devrait avoir sa chance. La prestation du latéral droit de l’OM sera scrutée avec la plus grande attention par le staff de l’Equipe de France selon les informations de L’Equipe, qui affirme que rien n’est joué à ce poste dans l’optique de l’Euro.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jonathan Clauss (@djoninho25)

Malgré les prestations en dent de scie de Jules Koundé avec la France, Clauss n’a aucune assurance de faire partie de la liste finale pour le championnat d’Europe. Ses limites défensives sont connues et parallèlement, Didier Deschamps et ses adjoints scrutent les performances d’autres joueurs pouvant créer la surprise sur le gong. C’est par exemple le cas de Malo Gusto, appelé avec les Espoirs lors de ce rassemblement et qui a profité des blessures à répétition de Reece James pour s’imposer comme un titulaire aux yeux de Mauricio Pochettino à Chelsea, où il enchaine les bonnes performances. Rien ne dit avec certitude que Jonathan Clauss sera donc dans la liste de Didier Deschamps pour l’Euro et à n’en pas douter, la prestation du Marseillais contre le Chili mardi soir sera très importante, même s’il est exagéré de dire qu’elle sera décisive. Chaque joueur va jouer gros lors de ce dernier match et Jonathan Clauss en fait partie.