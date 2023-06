EdF ‍: Cherki savoure, l'OL écrase l'Europe ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Mercredi soir, l’Equipe de France espoirs a livré sa meilleure prestation depuis le début de l’Euro. Barcola, Cherki ou encore Caqueret ont brillé.

Les joueurs de l’Olympique Lyonnais brillent avec l’Equipe de France espoirs et devant sa télévision, Laurent Blanc apprécie sans doute le spectacle. Au coup d’envoi du troisième match de la phase de groupes de l’Euro Espoirs, Sylvain Ripoll avait aligné quatre joueurs de l’OL face à la Suisse : Castello Lukeba en défense, Maxence Caqueret au milieu de terrain et bien sûr Rayan Cherki et Bradley Barcola en attaque.

Rayan Cherki vs Suisse

pic.twitter.com/SoWjDlALTg — Matolisso (@Matolisso) June 28, 2023

Les joueurs formés dans la capitale des Gaules ont brillé, chacun marquant un but à l’exception du défenseur de 21 ans. Au-delà des buts, Barcola ou encore Cherki ont été excellents et leur connexion a fait très mal à la défense de la Suisse. Une « OL-connexion » en Equipe de France espoirs qui est prometteuse à quatre jours du quart de finale face à l’Ukraine et qui rend heureux Rayan Cherki même si après la victoire tricolore, le milieu offensif lyonnais souhaitait également mettre en avant les autres joueurs des Bleuets.

Cherki savoure son entente avec Barcola

« Bien sûr, ça nous facilite la tâche parce qu’on a de très bonnes relations (entre les joueurs de l’OL). On sait comment jouer les uns pour les autres, les uns avec les autres. Il ne faut pas oublier que sur le terrain nous sommes onze et ce n’est pas seulement quatre joueurs (Lukeba, Barcola, Cherki, Caqueret) qui ont fait le terrain mais onze joueurs. C’est grâce à cela que l’on peut gagner beaucoup de matchs » a estimé Rayan Cherki, pour qui il ne faut pas oublier les autres maillons forts de cette Equipe de France espoirs. Face à la Suisse, des joueurs tels qu’Amine Gouiri ou encore Enzo Le Fée ont également eu un rôle prépondérant. De toute évidence, Sylvain Ripoll aura besoin des Lyonnais en forme mais également des autres joueurs pour espérer décrocher une victoire lors de cet Euro espoirs, l’objectif affiché de la France.