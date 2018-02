EdF : Ce miracle, Didier Deschamps y croit avant le Mondial

Dans : Equipe de France, Premier League.

Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit en septembre 2017, Benjamin Mendy est sur le chemin du retour.

Attendu sur les pelouses de Premier League fin mars, l’international français sera-t-il prêt pour disputer le Mondial 2018 avec les Bleus ? À la vue des performances moyennes de Lucas Digne et de Layvin Kurzawa, les supporters français croisent les doigts. Didier Deschamps, aussi. Interorgé par SFR Sport à ce sujet, le sélectionneur tricolore a affirmé qu’il croyait dur comme fer à un retour en grande forme de Benjamin Mendy pour les échéances importantes qui attendent les Bleus.

« J’échange régulièrement avec lui au téléphone. Dans l’absolu, il peut être titulaire à la Coupe du Monde. Aujourd’hui, je n’ai pas la réponse. Mais je sais qu’il fait tout pour être en condition, en tenant compte de sa blessure. Il est dans des temps de passage qui sont très bons. Mais il faut qu’il reprenne la compétition, qu’il se remette dans le rythme, etc. Il faut qu’il ait récupéré la flexion, l’extension et qu’il n’ait pas d’appréhension. Mais il est conscient que c’est un objectif important pour lui, et je suis certain qu’il fait tout pour être prêt le jour J » a expliqué Didier Deschamps, visiblement ravi de l’état d’esprit et de la forme de Benjamin Mendy. Son retour serait assurément une excellente nouvelle pour la formation tricolore…