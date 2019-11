EdF : Camavinga à l'Euro, il sort l'extincteur et éteint l'enflammade

Dans : Equipe de France.

Du haut de ses 17 ans, Edouardo Camavinga s’est déjà imposé comme un taulier du Stade Rennais et un titulaire en puissance de l’Equipe de France espoirs.

Assurément, le football français tient un diamant à polir. Et alors que son nom est déjà associé à l’Equipe de France de Didier Deschamps pour l’Euro 2020, le Stade Rennais tient à protéger sa pépite. Ainsi, sur l’antenne de RMC, le coach breton Julien Stéphan a tenu à calmer l’enflammade autour d’Eduardo Camavinga, indiquant qu’il devait déjà s’affirmer comme un patron du Stade Rennais sur une saison complète avant d’éventuellement penser à une place dans le groupe de l’Equipe de France pour l’Euro 2020.

« Je lui souhaite de poursuivre sa progression dans la sérénité. On parle beaucoup de lui en ce moment, il arrive à garder beaucoup de recul et de discernement. Et je souhaite que ça continue, qu’on l’accompagne de la manière la plus sereine possible. L’Euro ? Il y a énormément de concurrence, il faudrait au moins faire une saison pleine en Ligue 1 et pour le moment, on n’en est qu’à une demi-saison. Il pourrait avoir un trou en deuxième partie d’exercice. On ne l’espère pas, mais si cela arrive, il ne faudra pas paniquer. C’est un joueur qui vient tout juste de fêter ses 17 ans, qui découvre la Ligue 1, et qui a encore des étapes à franchir. Mais il présente un potentiel assez extraordinaire » a commenté l’entraîneur du Stade Rennais, qui prend toutes les précautions nécessaires afin de ne pas griller Eduardo Camavinga.