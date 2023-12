EdF ‍: C’est fini la loterie, la France en a marre de perdre

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Battue par l’Allemagne en finale du Mondial U17 (2-2, 4-3 tab), l’équipe de France a malheureusement confirmé la tendance. Peu importe la catégorie, les Français échouent régulièrement dans la séance de tirs au but. De quoi agacer la Fédération Française de Football qui prévoit de réagir.

A ce niveau, c’est plus qu’une simple malédiction. Les différentes équipes de France viennent de subir quatre éliminations aux tirs au but en quelques mois. La dernière, face à l’Allemagne, a empêché les U17 tricolores de remporter la finale de la Coupe du monde. Leur sélectionneur Jean-Luc Vannuchi osait alors le terme qui fait tant débat.

#U17WC #GERFRA 22 ans après le titre de la génération Le Tallec-Sinama-Pongolle, les Bleuets s'inclinent aux tirs au but en finale du Mondial U17 !



L'Allemagne est championne du monde ⤵ https://t.co/n7NQJ9WXCe — Le Parisien (@le_Parisien) December 2, 2023

« C'est encore une histoire de loterie, expliquait le technicien après la finale. On a beau les travailler, c'est difficile. » Il faut dire que Didier Deschamps adoptait un discours similaire dans son récent entretien accordé à RTL. « A l'entraînement il n'y a personne à part vous, se défendait le sélectionneur des A. Vous n'arrivez jamais à recréer les conditions d'un match. Si c'est une finale, le côté émotionnel, le public, le positionnement des tireurs, rien ne peut être préparé. Puis entre ce que vous pouvez prévoir et ce qu'il se passe, comme la dernière séance contre l'Argentine où tous les tireurs prévus n'étaient pas sur le terrain... »

La FFF contredit Deschamps

Didier Deschamps estime que travailler les tirs au but ne sert absolument à rien. Et pourtant, ses supérieurs semblent penser le contraire. Des statistiques prouvent que les chances de gagner une séance varient en fonction de certains paramètres comme le fait de célébrer un tir au but réussi, jugé positif pour les tireurs suivants. La Fédération Française de Football va donc mettre en place une cellule pour aider les joueurs sur le plan mental.

« Il ne faut pas tomber dans quelque chose qui nous paralyse, dans une forme de psychose, prévenait le DTN Hubert Fournier dans L’Equipe. La gestion des émotions doit être mieux maîtrisée. Il y a sans doute des solutions, et il va falloir qu'on les trouve (…). Il est nécessaire de mettre une cellule spécialisée en place pour accompagner les joueurs sur le plan émotionnel, faire en effet appel à des psychologues. Il est important d'y réfléchir et on va le faire, croyez-moi. » Histoire d’éviter une nouvelle désillusion à l’Euro l’été prochain.