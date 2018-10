EdF : Bertrand Latour vide son sac sur le dossier Karim Benzema

Dans : Equipe de France.

Noël Le Graët a remis de l'huile sur le feu concernant l'absence de Karim Benzema en équipe de France, le patron de la FFF annonçant mercredi que l'attaquant du Real Madrid n'avait plus sa place chez les Bleus. Des propos qui ont agacé KB9 lequel a riposté à l'annonce de Noël Le Graët. Pour Bertrand Latour, il y a quand même de gros regrets concernant cette sanction qui a frappé Karim Benzema et l'attitude du président de la fédé.

« Moi j’ai beaucoup regretté l’absence de Karim Benzema en équipe de France, et je peux comprendre que Deschamps ait ses raisons. Mais sur le papier, j’aurais aimé voir être associés en équipe de France Griezmann, Mbappé et Benzema, je dis cela en tant que passionné de foot et même si je n’ai rien contre Olivier Giroud. On a ces trois joueurs de la même nationalité et vraiment j’aurais aimé qu’ils jouent en même temps. Mais bon Karim Benzema a 81 sélections en équipe de France, ce n’est pas rien. C’est une histoire conséquente quand même. Effectivement elle pouvait être mieux, et éventuellement il pouvait être champion du monde. Mais il a été quart de finaliste du Mondial 2014, il a joué plusieurs fois l’Euro, mais voilà il n’a pas gagné de titre avec l’équipe de France et ce n’est pas le premier grand joueur à qui cela arrive. Il a une carrière exceptionnelle avec son club, il y a plus malheureux que lui (...) Le Graët a remué le couteau dans la plaie, Benzema a une réponse classe. Je veux bien comprendre les choix de Deschamps, mais pas la communication de Le Graët », s’est offusqué, sur la chaîne L’Equipe, Bertrand Latour.