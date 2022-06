EdF : Benzma vs Mbappé, ça chauffe pour Tchouaméni

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Alors que les Bleus disputent actuellement la Ligue des Nations, le mercato a sa place dans l'actualité des joueurs de l’Equipe de France.

Il faut dire que certains joueurs sélectionnés par Didier Deschamps ne savent pas encore dans quel club ils évolueront la saison prochaine. C’est par exemple le cas d’Aurélien Tchouaméni, courtisé avec assiduité par Liverpool, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. A en croire les informations délivrées par Marca, l’avenir du milieu de terrain monégasque est l’un des sujets de discussion les plus bouillants du mois de juin à Clairefontaine. Il faut dire que le PSG et le Real Madrid ont deux ambassadeurs de choix auprès d’Aurélien Tchouaméni lors de ce rassemblement de l’Equipe de France avec Kylian Mbappé et Karim Benzema. Et selon le média espagnol, il est clair que les deux attaquants tricolores jouent de leur influence dans le but de convaincre Aurélien Tchouaméni de signer dans leur club lors du mercato estival.

Benzema et Mbappé veulent convaincre Tchouaméni

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Aurelien Tchouameni (@aurelientchm17)

En prolongeant son contrat au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025, Kylian Mbappé a sans doute obtenu certaines garanties de la part de l’état-major qatari du club. Le recrutement de certains joueurs en fait partie. Au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni a été défini comme la priorité du PSG lors du mercato mais pour l’heure, la tendance est plutôt à un départ vers le Real Madrid pour le milieu de terrain de l’ASM. Durant le rassemblement des Bleus, Kylian Mbappé s’active pour tenter de faire changer d’avis l’unique joueur ayant enchainé deux titularisations contre le Danemark puis la Croatie. Mais l’affaire n’est pas simple car en face, le probable futur Ballon d’Or, à savoir Karim Benzema, conseille très fortement à Aurélien Tchouaméni de rejoindre le Real Madrid, où les actuels titulaires du milieu de terrain Luka Modric, Casemiro et Toni Kroos ne sont pas éternels. C’est donc une véritable lutte d’influence qui est en train de se jouer en Equipe de France sur fond de mercato avec Aurélien Tchouaméni au cœur de toutes les discussions.