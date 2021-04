EdF : Benzema, victime d'un « crime » de Deschamps

Dans : Equipe de France.

Karim Benzema a encore livré une prestation magnifique contre Chelsea en demi-finale aller de la Ligue des Champions avec un but splendide à la clé.

Logiquement titularisé à la pointe de l’attaque du Real Madrid par Zinedine Zidane, Karim Benzema a de nouveau surnagé. Bien seul à créer du danger dans le secteur offensif des Merengue, l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais a inscrit un but magnifique, d’une reprise de volée sortie de nulle part avant la mi-temps. A trois semaines de la liste de Didier Deschamps pour l’Euro, et alors que Karim Benzema a inscrit plus de 25 buts cette saison avec le Real Madrid, les éternels débats sont de nouveau de sortie après cette prestation XXL livrée par le buteur tricolore. La presse espagnole se demande même comment la France peut se passer d’un joueur de ce niveau.

Dans son édition du jour, Marca interpelle directement le sélectionneur français Didier Deschamps et affirme que « le crime » doit s’arrêter. « Il a marqué un grand but, il a failli en mettre un autre avec un tir qui s'est écrasé contre le poteau, et a montré qu'il était un leader majuscule en plus d'être un crack. Il a compris le jeu mieux que quiconque et même les imposants joueurs physiques de Chelsea ne pouvaient rien contre lui. Que ce joueur ne participe pas à l’Euro, c’est un crime » souligne le journal dans son édition du jour. Taulier du Real Madrid mais également des Bleus, Raphaël Varane n’a évidemment pas commenté les choix de Didier Deschamps. Mais l’ex-Lensois a également chanté les louanges de Karim Benzema après le match nul entre Chelsea et le Real sur RMC. « Le but de Karim a été déterminant, il a changé la dynamique du match. Nous connaissons sa qualité. Ça nous a beaucoup aidé ». Nul doute que Karim Benzema pourrait également aider l’Equipe de France à l’Euro cet été, mais l’ancien Lyonnais ne devrait pas faire partie du voyage.