LdC : Benzema sauve le Real face à Chelsea

Dans : Ligue des Champions.

Demi-finale aller de la Ligue des Champions

A Madrid, le Real et Chelsea font match nul 1-1

But pour le Real Madrid : Benzema (29e)

But pour Chelsea : Pusilic (14e)

Dans un match rythmé et disputé sous une pluie diluvienne, le Real Madrid et Chelsea n’ont pas pu se départager (1-1). Karim Benzema a été l’éclair madrilène dans une rencontre dominée par les Anglais.

Real Madrid - Chelsea, la première demi-finale de la Ligue des Champions débutait sur les chapeaux de roue. A la surprise générale, les Blues prenaient le match à bras le corps, et Werner faisait malheureusement parler son inefficacité chronique, gâchant deux belles occasions d’entrée de jeu. Chelsea était solide et précis, et le Real piochait. Résultat, c’est logiquement que Pusilic, après un festival dans la surface, marquait dans le but déserté par Courtois venu tenter de l’arrêter (0-1, 14e). Le Real dans le dur, il fallait forcément un grand Benzema pour inverser la tendance. Après une frappe monumentale du gauche sur le poteau, le Français s’extirpait de la mêlée dans la surface d’une merveille de contrôle de la tête, avant d’enchainer avec une volée en force sour la barre qui laissait Mendy impassible (1-1, 29e). La Maison Blanche était sauvée, comme d’habitude, par KB9, et le score de 1-1 à la pause était plutôt flatteur.

La seconde période était beaucoup plus équilibrée, après deux périodes de domination stérile, pour le Real puis pour Chelsea. Les nombreux changements ne faisaient pas évoluer la donner, et personne ne parvenait à prendre un petit avantage en vue du match retour à Stamford Bridge. Cette confrontation demeure donc totalement ouverte pour savoir qui validera son billet pour la finale de la Ligue des Champions.