EdF : Benzema, Pogba, c’est officiellement la panique !

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Les problèmes s’accumulent pour Didier Deschamps en Equipe de France, à quelques semaines de la Coupe du monde au Qatar.

Dans une semaine, le sélectionneur de l’Equipe de France dévoilera sa liste pour les deux matchs de Ligue des Nations contre l’Autriche et le Danemark. Paul Pogba est d’ores et déjà forfait pour ce rassemblement après son opération au genou, et le milieu de terrain de la Juventus Turin a de grandes chances de manquer le Mondial. Karim Benzema sera lui bien présent au Qatar, mais le buteur du Real Madrid est très incertain pour les matchs de Ligue des Nations, après sa sortie sur blessure contre le Celtic Glasgow, mardi soir en Ligue des Champions. Enfin, la situation n’est pas non plus reluisante en ce qui concerne Antoine Griezmann, en pleine forme et encore buteur mercredi face à Porto, mais qui débute systématiquement sur le banc à l’Atlético pour des raisons contractuelles et financières.

Lloris inquiet pour Benzema et Pogba

Plusieurs éléments qui inquiètent Hugo Lloris, le capitaine de Tottenham et des Bleus, qui s’est exprimé à ce sujet sur RMC après le succès étriqué des Spurs face à l’OM mercredi soir lors de la première journée de la Ligue des Champions. « Je ne suis au courant de rien » a d’abord lâché Hugo Lloris au sujet de la tentative d’extorsion dont est victime Paul Pogba, avant de poursuivre. « Ce qui m’inquiète le plus, ce sont les petits pépins physiques parce qu’on aura besoin de nos meilleurs joueurs au moment important de ce mois de novembre (en Coupe du monde). En espérant que tout le monde ait récupéré d’ici là, en espérant que ce ne soit pas trop grave pour Karim (Benzema). Paul, on sait que ses chances sont compromises… Griezmann ? Il joue déjà tous les matchs, il entre en cours de jeu. C’est une situation assez complexe. C’est presque même du jamais-vu. Je pense que ça peut le frustrer mais ça ne l’affecte pas puisqu’il est décisif quand il rentre. Ce soir, il a encore marqué dans les dernières minutes du match. On connaît tous l’importance d’Antoine. C’est un très grand joueur, il a énormément amené à l’équipe de France ces dernières années. Nul doute qu’il continuera à le faire » a estimé Hugo Lloris, inquiet par les fortunes diverses des cadres de l’Equipe de France à quelques mois du Mondial. Heureusement, d’autres joueurs importants des Bleus ont retrouvé des couleurs ces derniers mois à l’instar de Raphaël Varane à Manchester United par exemple.