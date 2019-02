EdF : Benzema plus grand que Thierry Henry ? Nabil Djellit lance le débat

Dans : Equipe de France, Liga, Premier League.

Encore une fois buteur avec le Real Madrid, dimanche lors de la victoire des Merengue à Levante, Karim Benzema réalise une superbe saison, le départ de Cristiano Ronaldo n'ayant pas impacté les performances de l'attaquant français, bien au contraire. Mais forcément, le nom de l'ancien lyonnais provoque toujours des débats dans notre pays, où Karim Benzema a une image qui ne laisse pas indifférente. Via Twitter, Nabil Djellit a évoqué le cas de KB9, en évoquant la différence de perception entre Karim Benzema et Thierry Henry auprès du grand public.

Pour Nabil Djellit, il n'y a pas vraiment photo. « Pour ma part, je trouve que Benzema est un énorme joueur de foot. Le reste, j'en ai rien à foutre... Seul le terrain m'intéresse. C'est en partie pipé dans son cas, on va donc l'essentialiser à son champ d'expression naturel : le football (...) Benzema c'est le Real; Henry, Arsenal (0 C1 au passage). Fais le tour de la planète, tu verras de qui on te parlera le plus. Après l'idée ce n'est pas de les opposer. Deux fantastiques joueurs mais Benzema, on cherche toujours des angles pour réduire son aura ou impact en France », constate, sur Twitter, le journaliste de L'Equipe, qui ne rate jamais une occasion de dire tout le bien qu'il pense de Karim Benzema.