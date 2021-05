EdF : Benzema, pas n'importe quelle F1 pour Pierre Gasly

Dans : Equipe de France.

Lors de son grand retour en équipe de France, Karim Benzema cherchera à calmer les tensions autour d’Olivier Giroud, lui qui s'était comparé à une Formule 1 comparée au Karting Giroud.

Plus sélectionné par Didier Deschamps depuis 2015, KB9 a finalement été rappelé, un peu contre toute attente, par l’entraîneur des Bleus pour l’Euro 2021. Mais pour que son retour se passe bien, l’attaquant du Real Madrid va devoir remettre les compteurs à zéro avec certains de ses compatriotes, et notamment Olivier Giroud. Car même si le buteur de Chelsea n’a rien contre Benzema, il a souvent été pris pour cible par les fans de KB9. Et en mars 2020, Benzema avait même surfé sur ça pour tacler Giroud en sortant sa fameuse phrase : « On ne confond pas la F1 et le karting. Et je suis gentil. Moi, je sais que je suis la F1 ». Mais quel genre de Formule 1 est Benzema ? Pierre Gasly a répondu.

« J'étais très heureux d'apprendre son retour »

« Benzema c'est une Mercedes sans hésiter, vu la saison qu'il fait cette année au Réal, et sa régularité au plus haut niveau depuis des années. C'est une F1 fiable et puissante, on n'a pas besoin d'en vanter les mérites, on sait que ce sera performant. J'étais très heureux d'apprendre son retour, surtout que c'est indiscutable au niveau de ses performances en tant qu'athlète. C'est important de récompenser ça. Il a quand même été élu meilleur joueur français à l'étranger cette saison. Au regard de ce qu'il a montré, de son efficacité, il a beaucoup à apporter à l'équipe de France. Ça arrive de faire des erreurs, à tout le monde. Les sorties de route peuvent être causées par des raisons différentes. Le plus important, comme dans tout milieu, c'est qu'à partir du moment où l'on commet une erreur, il faut l'analyser, comprendre ce qu'il s'est passé, pour ne pas la reproduire. À priori, cela a été fait », a lâché, sur So Foot, le pilote AlphaTauri, qui sait que Benzema va apporter un vrai plus à la France lors du prochain Euro. Attention toutefois à la casse moteur, si jamais la greffe Benzema ne prend pas.