EdF : Benzema forfait ou pas, un spécialiste tue le suspense

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Comme les autres joueurs de l’Equipe de France, Karim Benzema a rejoint Clairefontaine lundi midi afin de préparer le Mondial avec les Bleus.

L’avant-centre du Real Madrid, tout fraichement auréolé du Ballon d’Or, sera très attendu par les supporters de l’Equipe de France durant cette Coupe du monde. Un doute subsiste en revanche en ce qui concerne son état physique. Et pour cause, Karim Benzema a manqué les deux derniers matchs du Real Madrid face au Rayo Vallecano et contre Cadix en raison de petites gênes musculaires. Au contraire de Presnel Kimpembe ou encore de Mike Maignan, « KB9 » fait tout de même partie de la liste de Didier Deschamps. Selon le sélectionneur des Bleus, il n’y a aucune inquiétude à avoir avec Karim Benzema, qui s’est avant tout préservé afin d’être certain de ne pas se blesser dans l’optique de la Coupe du monde. Ancien préparateur physique de l’Equipe de France et du Real Madrid, Grégory Dupont est un homme très bien placé pour s’exprimer sur le cas de Karim Benzema.

Karim Benzema va arriver en forme au Mondial

Interrogé par La Voix du Nord, il estime que les supporters de l’Equipe de France n’ont pas à craindre un forfait de Karim Benzema pour la Coupe du monde. « C’est quelqu’un qui connaît son corps par cœur, sait le reposer quand il faut » a simplement commenté l’ancien préparateur physique du Real Madrid et de l’Equipe de France, qui confirme que selon lui, les forfaits de Karim Benzema pour les derniers matchs en Espagne étaient surtout un moyen pour lui de recharger les batteries et d’arriver au Mondial à 100 % de ses moyens. Karim Benzema a donc de très sérieuses chances de débuter le premier match de l’Equipe de France au Qatar dans la peau d’un titulaire aux côtés de ses compères Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Ce sera le mardi 22 novembre prochain face à l’Australie.