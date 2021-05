EdF : Benzema est revenu, zéro peur !

Dans : Equipe de France.

Sélectionné pour disputer l’Euro, Karim Benzema retrouve ce mercredi l’Equipe de France après plus de cinq ans d’absence.

Le retour de l’attaquant du Real Madrid est pleinement mérité d’un point de vue uniquement sportif au vu des prestations royales de Karim Benzema dans la capitale espagnole. La question est désormais de savoir comment Didier Deschamps va organiser son attaque avec le retour du buteur formé à l’Olympique Lyonnais. Avec des joueurs tels que Coman, Griezmann, Mbappé, Dembélé, Giroud et Lemar, les possibilités sont infinies pour le patron de l’Equipe de France. Son adjoint Guy Stéphan ne se fait en tout cas aucun souci pour l’adaptation technique de Karim Benzema à cette équipe, comme il l’a détaillé dans les colonnes du Figaro.

« C’est un grand retour, plus de cinq ans après sa dernière sélection. Ses qualités de footballeur, tout le monde les connaît. Son parcours au Real Madrid est exceptionnel. Il revient avec le sourire, beaucoup d’envie et de l’ambition. On attend qu’il nous apporte la même chose que dans son club. Les grands joueurs n’ont pas de problème avec ça et sont faits pour jouer ensemble. Il faut que la complicité avec les autres joueurs s’installe rapidement, car nous avons peu de temps pour nous préparer. Karim saura répondre aux attentes » a glissé Guy Stéphan, absolument pas inquiet par l’adaptation technique de Karim Benzema. Au contraire, l’entraîneur adjoint de l’Equipe de France se languit par avance de voir le buteur du Real Madrid évoluer aux côtés d’Antoine Griezmann et de Kylian Mbappé. Pour peaufiner l’organisation française et les automatismes, les Bleus auront deux matchs amicaux avant le premier match de l’Euro contre l’Allemagne. Ce sera face au Pays de Galles à Nice puis contre la Bulgarie au Stade de France. L’occasion pour Karim Benzema de retrouver certains repères perdus au bout de cinq ans d’absence.