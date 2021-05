Euro 2021 : Benzema, Mbappé, pas de quoi effrayer le Portugal

Dans : Equipe de France.

Dès le début de l’Euro, la France devra répondre présente pour sortir du groupe de la mort avec le Portugal et l’Allemagne.

Les Bleus de Didier Deschamps débuteront la compétition par un match face aux Allemands et termineront la phase de groupes de l’Euro contre le Portugal. Jeudi soir, le sélectionneur portugais Fernando Santos a dévoilé sa liste de 26 joueurs retenus pour cette compétition. L’occasion pour le sélectionneur tenant du titre, vainqueur en 2016, de commenter le retour de Karim Benzema en Equipe de France. Du respect mais aucune peur, tel est le message conquérant de Fernando Santos, bien décidé à rivaliser avec les meilleures équipes de la planète, dont l’Equipe de France fait bien sûr partie.

Le Portugal, une liste qui fait aussi peur

« Son retour est une bonne nouvelle. Jouer contre les meilleurs est toujours une bonne nouvelle. Je ne vais pas m'inquiéter » a prévenu Fernando Santos, avant de poursuivre. « Comment pourrait-on se présenter comme des prétendants et ensuite avoir peur de nos adversaires? Le respect est mutuel, et le Portugal a commencé à être respecté pour la qualité de son équipe et de ses joueurs. Nous aussi, nous pouvons compter sur un joueur qui a marqué 29 buts en moins de match » a-t-il expliqué en référence à Cristiano Ronaldo. Si la liste de Didier Deschamps pour l’Euro a de quoi faire peur aux adversaires avec une armada offensive colossale (Benzema, Mbappé, Griezmann, Coman, Giroud, Dembélé), les attaquants du Portugal ont également de quoi effrayer. A l’Euro, Raphaël Varane et ses coéquipiers de la défense française devront notamment se coltiner Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Guedes, Joao Felix ou encore André Silva. Le reste de la sélection est également de très haute gamme avec Renato Sanches, Bruno Fernandes, Joao Cancelo ou encore Ruben Dias et le Lillois José Fonte…