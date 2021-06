EdF : Benzema est en mode Giroud 2018

Dans : Equipe de France.

Karim Benzema n’a pas encore débloqué son compteur depuis son retour en Équipe de France. Didier Deschamps ose la comparaison avec Olivier Giroud en 2018.

L’occasion de Karim Benzema, magnifiquement servi par Kylian Mbappé dans la surface, est encore dans toutes les têtes. L’attaquant du Real Madrid frappe de l’extérieur et la balle finit à droite du but de Peter Gulacsi. KB9 aurait pu aussi se débarrasser rapidement d'un poids contre le Pays de Galles dès la 27e minute mais son pénalty avait été repoussé. Quatre matchs sont finalement passés depuis son retour et le compteur reste bloqué à zéro. Il n’en fallait pas plus pour que la pression s’intensifie autour de Karim Benzema, malgré les nouveautés qu’il apporte dans le jeu des Bleus. Présent sur le plateau de Téléfoot ce dimanche matin à Budapest, Didier Deschamps a évoqué cette inefficacité en comparant la situation à celle d’Olivier Giroud en Russie.

« Les attaquants vivent et se nourrissent de l’efficacité. Karim a un poids qui est lourd, par son expérience et son vécu, il a une responsabilité. C’est la même responsabilité qu’avait Giroud en 2018. Il a ma confiance, c’est le plus important. Il y a des périodes où les attaquants n’ont pas la meilleure efficacité. Ils vivent pour ça et vous les attendez sur ça. Mais il y a tout ce qu’ils peuvent faire dans le jeu aussi. Ils seront pourtant toujours jugés sur le fait qu’ils marquent ou pas », a estimé le sélectionneur de l’Équipe de France. Pour rappel, Olivier Giroud n’avait pas marqué lors de la Coupe du monde 2018. Karim Benzema aura d’autres occasions pendant cet Euro. Mais il sait qu’une compétition à zéro but n’est pas forcément synonyme d’échec pour les Bleus.