Karim Benzema titulaire, la polémique enfle !

Après l'euphorie née de son retour en équipe de France, Karim Benzema a bien compris que la confiance énorme placée en lui pouvait vite évoluer. Et après deux matchs de l'Euro, c'est déjà le cas.

Quatre matchs joués, dont deux dans l’Euro 2021, aucun but marqué et surtout le sentiment qu’il ne trouve pas ses marques au sein des champions du monde, Karim Benzema suscite plus de questions qu’il n’apporte pour l’instant des réponses. Tandis que certains estiment que Didier Deschamps a trop tardé à faire revenir l’attaquant du Real Madrid en équipe de France, et qu’il aurait déjà pu le reprendre dans son groupe pour les matchs du mois de mars, d’autres sont persuadés que KB19 a une pression trop énorme sur les épaules. Même s’il est solide et montre une image de joueur imperturbable, tout ce qui a été dit autour de son come-back chez les Bleus a forcément touché Karim Benzema.

Sur RTL, Benzema a eu les oreilles qui sifflaient. « Je pense que quelque part il doit avoir un souci psychologique. Il y a d’abord eu son penalty raté en amical, l’action de la première mi-temps contre la Hongrie au Real Madrid il la met 100 fois dedans. Pour un joueur d’un tel talent, il doit y avoir une espèce de peur. Cela n’a rien à voir avec Didier Deschamps. Mais bon, moi je sais que je vais faire hurler, mais je le fais sortir avant. Quand tu vois que le mec n’y arrive pas, n’est pas dans un grand jour, tu le sors », a confié Stéphane Pauwels. Et Jean-Michel Larqué de renchérir sur BFM : « Son ratio en équipe de France n'est pas énorme. Beaucoup moins qu'au Real Madrid. Il y a un petit problème qui n'est pas résolu. Oui, dans le jeu, il est bien. Mais à un moment donné, pour faire basculer un match, il faut que le buteur soit là et il n'est pas là depuis son retour. Il ne s'agissait pas des matchs les plus difficiles et il n'a pas encore marqué ».