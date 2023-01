EdF : Benzema entre dans l'histoire des Bleus, quelle catastrophe !

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Victime d'une blessure de dernière minute, Karim Benzema a dû déclarer forfait pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le Ballon d'Or a d'ailleurs décidé de mettre un terme à sa carrière internationale après la compétition.

Karim Benzema est passé à côté de son rêve en devant déclarer forfait pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. La gravité de sa blessure a d'ailleurs fait débat durant toute la compétition et quelque peu perturbé l'actualité de l'équipe de France. Toujours est-il que le Ballon d'Or n'a pas pu clôturer de la meilleure manière sa carrière en équipe de France. Au final, Karim Benzema n'aura remporté que la Ligue des Nations avec les Bleus. Malgré ses 97 sélections, il n'aura pas connu un destin durable avec l'équipe de France, surtout sous l'ère Didier Deschamps. De quoi donner quelques regrets, alors que Benzema marche sur l'eau depuis de très nombreuses années avec le Real Madrid. Pour Cyril Morin, Benzema est d'ailleurs le plus gros gâchis de l'histoire de l'équipe de France.

Benzema et les Bleus, quel gâchis

Lors d'une vidéo pour Eurosport, le journaliste a en effet donné son avis sur le sujet. « Benzema, c'est le plus gros gâchis. Il y a une trop grande différence entre ce qu'il a fait au Real Madrid et en équipe de France. Il a raté de 2016 à 2021 l'âge d'or de l'équipe de France. Il aurait dû avoir un rôle important dans les compétitions qui se sont jouées. Plus qu'Anelka ou Cantona, Karim Benzema coche toutes les cases du plus gros gâchis en Bleu. Il a un talent individuel incroyable et il y a une vraie différence entre ses performances en club et ses performances en sélection. Le tout accompagné d'une sélection qui gagne et joue mieux sans lui », a notamment indiqué Cyril Morin, qui pense que KB9 est passé à côte de quelque chose de grand avec sa sélection.

Un acte manqué important mais qui rend néanmoins fier Benzema, comme il l'avait indiqué dans son communiqué de fin de carrière internationale : « J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fier. J'ai écrit mon histoire et la notre prend fin ». Que les fans du Real Madrid se rassurent cependant, celle de Benzema avec le club merengue ne l'est pas encore et l'ancien Lyonnais ambitionne de remporter une nouvelle Ligue des champions à l'issue de la saison. Ce serait sa sixième et probablement l'avènement d'une carrière qui n'est pas encore terminée, puisque KB9 envisage de prolonger son contrat avec la Maison Blanche. Courtisé par Manchester United, qui aimerait se l'offrir pour succéder à Cristiano Ronaldo l'été prochain, le joueur formé à l'Olympique Lyonnais entend bien continuer à marquer l'histoire avec le Real Madrid. A défaut d'avoir pu le faire avec l'équipe de France.