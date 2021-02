EdF : Benzema aux JO ? Le Graët enterre la rumeur...

Dans : Equipe de France.

Il y a quelques jours, le nom de Karim Benzema a été évoqué autour de l’équipe de France en vue des Jeux Olympiques de Tokyo.

Ces derniers temps, un proche de Karim Benzema a complètement relancé le débat du retour de KB9 chez les Bleus. D’après son ancien agent Karim Djaziri, l’attaquant du Real Madrid aurait très envie de rejouer sous le maillot de l’équipe de France. S’il ne réclame pas une place pour l’Euro 2021, le joueur de 33 ans semblait être candidat aux Jeux Olympiques. Mais même si Sylvain Ripoll aura le droit de sélectionner trois joueurs de plus de 23 ans pour partir au Japon, le sélectionneur des Espoirs ne prendra pas Benzema. Plus appelé par Didier Deschamps depuis 2015 et l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, Benzema a effectivement été recalé par Noël Le Graët.

« Benzema aux JO ? Il ne faut pas exagérer. On ne va pas non plus prendre Mbappé, Benzema, et pourquoi pas, amener l'équipe de France A à la place de ceux qui se sont qualifiés… Benzema n’est pas suspendu. Un retour en Bleus ? On ne se pose pas la question aujourd'hui. Ça fait un moment qu’on a été champions du monde, et j’ai l'impression qu'il ne jouait pas. À mon vieil âge, on n’a pas de mémoire sur tout. Il a même fait 15 matchs sans marquer un but en équipe de France entre juin 2012 et octobre 2013. Après, c’est un homme que j’apprécie, un joueur qui s'éclate complètement au Real. Ce n'est plus le même joueur. Il a fait une saison tout à fait exceptionnelle. Quand je le vois jouer, je me régale », a lancé, sur Franceinfo, le président de la FFF, qui ne fera donc aucun cadeau à Benzema, comme cela a pu être le cas avec Rabiot il y a quelques mois...