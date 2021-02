Benzema avec la France aux Jeux Olympiques ? L'idée folle

Dans : Equipe de France.

Prévus en 2020, les Jeux Olympiques de Tokyo ont été reportés à l'été 2021 à cause de la crise sanitaire. Et la France participera au tournoi de football. Avec Karim Benzema ?

Si l’an dernier, la question s’était posée d’une éventuelle participation de Kylian Mbappé aux Jeux Olympique d’été, l’annulation de cette compétition avait réglé ce problème. Mais à priori, les organisateurs japonais sont cette fois déterminés à ce que les épreuves aient lieu à Tokyo, et notamment le tournoi olympique de football pour lequel la France s’est qualifiée. A cette occasion, Sylvain Ripoll, le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs, et donc de l’équipe olympique tricolore, pourra retenir trois joueurs de plus de 23 ans, ce qui permettra au champion du monde du PSG de participer aux JO s'il est retenu. Mais, invité d’Europe 1, Karim Djaziri, ancien agent de Karim Benzema et toujours très proche de l’attaquant vedette du Real Madrid, a une idée qui pourrait évidemment faire du bruit si elle se concrétisait.

Karim Djaziri suggère en effet à Sylvain Ripoll de retenir Karim Benzema pour disputer le tournoi olympique sous le maillot de l’équipe de France. « Karim n'a pas arrêté sa carrière internationale. Qui n'aurait pas envie de jouer les Jeux Olympiques ? Si on lui proposait, Karim irait tout de suite », explique celui qui a permis à KB9 de rejoindre le Real Madrid. Une suggestion qui s’inscrit évidemment dans une récente polémique initiée par l’un des candidats à la présidence de la Fédération Française de Football, lequel voulait imposer à Didier Deschamps de sélectionner à nouveau Karim Benzema. Même si Karim Djaziri veut croire au Père Noël, il semble évident que Sylvain Ripoll ne prendra pas le risque de défier Didier Deschamps et Noël Le Graët en faisant venir l’attaquant du Real Madrid aux JO de Tokyo avec l’équipe française. Ou alors, c'est un séisme qui se déclenchera dans les bureaux de la FFF.