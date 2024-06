EdF ‍: Barcola n’est pas Mbappé, Deschamps défend son « ‍foot de merde ‍»

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Pour ménager Kylian Mbappé après sa fracture du nez, Didier Deschamps l’a remplacé par un milieu de terrain supplémentaire contre les Pays-Bas (0-0) vendredi. Résultat, l’animation offensive des Bleus a déçu et le sélectionneur doit se défendre face aux critiques.

Très attaché à l’équilibre de son onze, Didier Deschamps est resté fidèle à lui-même contre les Pays-Bas. Au lieu de titulariser un attaquant à la place de Kylian Mbappé ménagé, le sélectionneur de l’équipe de France a préféré ajouter un milieu supplémentaire, et ainsi aligner Adrien Rabiot sur le couloir gauche. De quoi agacer de nombreux observateurs après le premier 0-0 de l’Euro.

« Les deux équipes ont eu le point qu'elles voulaient, a commenté le consultant néerlandais Pierre Van Hooijdonk pour Voetbal. C'est ainsi que les deux sélectionneurs ont abordé ce match. Et Deschamps… Quand on voit cette sélection. Certes, Mbappé a dû renoncer mais il titularise Rabiot, alors qu'il peut aussi compter sur Kolo Muani, Barcola et Coman. C'est du football de merde avec un tel matériel à disposition. » Avec ses propres mots, l’ancien attaquant a exprimé le sentiment de nombreux supporters tricolores déçus de ne pas voir Bradley Barcola amener la percussion manquante en l’absence de Kylian Mbappé.

Deschamps explique son choix

« Kylian c'est Kylian, on ne va pas le comparer aux autres, s’est agacé Didier Deschamps sur M6. Evidemment que Barcola a des qualités, c'est pour ça qu'il est là et il fait de bonnes choses à l'entraînement. Mais il n'a jamais été avec nous. Jouer un match comme ça, ce n'est jamais évident, même si j'ai un peu hésité à la fin à le mettre pour faire la différence. Mais j'ai trouvé tous les joueurs encore en capacité de répondre sur le plan athlétique. L'équipe était plutôt bien équilibrée, on était capable de créer du danger et de bien défendre aussi. Bradley a cette capacité, mais évidemment l'équipe de France est plus forte quand Kylian est sur le terrain. » Manifestement, le sélectionneur français ne regrette pas son choix.