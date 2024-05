EdF ‍: Barcola fait comme chez lui, Deschamps est déjà bluffé

Dans : Equipe de France.

Pour sa première convocation en équipe de France, Bradley Barcola n’est pas totalement dans l’inconnu. L’ailier du Paris Saint-Germain retrouve pas mal d’anciens ou d’actuels coéquipiers. Le sélectionneur Didier Deschamps découvre donc un nouveau venu déjà à l’aise à Clairefontaine, en attendant ses débuts sur le terrain.

Récent vainqueur de la Coupe de France avec le Paris Saint-Germain, Bradley Barcola passe par une autre émotion cette semaine. L’ailier du club de la capitale, appelé avec les Bleus pour la première fois, découvre le groupe tricolore et ses installations à Clairefontaine. Mais l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais ne semble pas intimidé. Le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps décrit un nouveau venu à l’aise grâce à ses liens avec certains internationaux.

« Comme tous les joueurs qui sont passés par la sélection espoirs, ils ont plus tendance à passer devant le château avant d'y rentrer, a commenté le technicien en conférence de presse. Puis l'étape est franchie, c'est le cas de Bradley aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est d'un naturel décontracté, il connaît tous les joueurs, certains très bien puisqu'ils ont été ensemble en club ou en sélection de jeunes avant. » Reste à savoir si Bradley Barcola restera détendu au moment de faire ses débuts sur le terrain.

Deschamps compte sur Barcola

Conscient de la difficulté, Didier Deschamps va mettre le Parisien dans les meilleures conditions. « Il faut faire en sorte qu'il reste le plus naturel possible et qu'il soit capable de répéter ce qu'il a pu faire avec le PSG cette saison. A partir du moment où je l'ai pris dans ce groupe de 25, c'est que j'ai confiance en lui et que je compte sur lui. Sans faire les choses avec stress. La tranquillité, la sérénité, c'est la meilleure des choses », a conseillé le sélectionneur des Bleus avant le match amical face au Luxembourg mercredi prochain.