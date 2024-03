EdF ‍: Barcola absent, Deschamps sommé de s’expliquer

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Didier Deschamps n'a pas retenu Bradley Barcola, qui était pressenti pour être appelé pour la première fois en équipe de France A. Le sélectionneur a été prié de s'expliquer sur ce choix.

Les informations divergeaient à l’approche de la liste, mais Didier Deschamps a tranché et c’est son rôle. Il n’a pas sélectionné Bradley Barcola, qui s’impose pourtant comme un titulaire au Paris SG, et rares sont les joueurs français dans le 11 de départ de Luis Enrique à ne pas être appelés en sélection. C’est pourtant le cas de l’ancien lyonnais. Et cela n’a pas manqué, puisque la première question de la conférence de presse de Didier Deschamps a concerné le sujet de la non-sélection de Barcola, ce qui a eu le don de surprendre un peu le sélectionneur de l'équipe de France, pour qui l’ailier tricolore est bien avec les espoirs pour le moment.

Deschamps a préféré Diaby et assume

« Pourquoi il n’est pas là. Il fait partie des joueurs que l’on suit bien évidemment. Les enchainements des matchs ont permis de voir de belles choses. A lui de confirmer et de s’affirmer aussi. C’est un joueur à fort potentiel, il sera dans la liste de Thierry (espoirs). Par rapport à Moussa Diaby, qui est déjà venu à nous, il doit avoir une dizaine de sélections et a fait voir de belles choses. Cela me semblait plus logique de rappeler Moussa, cela n’empêche rien et je ne sais pas ce qui se passera d’ici le mois de mai avec tous les matchs que les joueurs auront à jouer. En fonction des blessures ou pas, on verra si je fais les mêmes choix ou des choix différents », a livré Didier Deschamps dans un bel exercice de langue de bois. Même si le message est passé, pour le moment, Bradley Barcola n’a pas encore dépassé la concurrence française à son poste, et les deux prochains mois de compétitions pourront donner des indications en vue de l’Euro. L’ailier du PSG l’a en tout cas compris, il va devoir redoubler d’effort s’il veut séduire Didier Deschamps.