Ballon d'Or : Antoine Griezmann la joue perso et l’assume entièrement

Qui remportera le Ballon d’Or 2018 le 3 décembre prochain ? Le moins que l’on puisse dire, c’est que les avis sont partagés.

Si vous posez la question à Cristiano Ronaldo, le Portugais vous dira qu’il « pense le mériter ». En revanche, les Français répondront que le trophée ne peut pas échapper à un champion du monde comme Antoine Griezmann par exemple. Depuis plusieurs semaines, l’attaquant des Bleus réalise une véritable campagne en sa faveur. Ce qui lui vaut quelques critiques. Pas de quoi modifier la communication du leader technique de l’Atlético Madrid, qui assume ses ambitions personnelles.

« J'en rêve vraiment. Je n'ai pas peur de le dire, a répété Griezmann à ESPN. Je rêve du Ballon d'Or, de la Ligue des Champions, de gagner la Coupe du monde. Je rêve de beaucoup de choses. Je rêve d'avoir trois enfants. Ces rêves te motivent quand tu te lèves chaque matin et que tu as des objectifs à atteindre. À titre individuel, vous ne pouvez pas aller plus haut. C'est le trophée le plus mythique, le plus prestigieux. Je suis un joueur qui pense d'abord collectivement avant de penser individuellement, mais ce serait génial pour moi, après tout ce que j'ai vécu, et en particulier d'avoir été séparé de ma famille à 13 ans. » Autant dire que le Madrilène serait affecté en cas d’échec.