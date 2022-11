EdF :  Allez les Bleus, Clauss pardonne à Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Très touché par son absence du groupe des Bleus pour la Coupe du monde, Jonathan Clauss digère progressivement cette nouvelle. Il tient à remercier l'OM, et soutiendra la France au Qatar.

Jonathan Clauss l’a fait savoir par le biais de son entourage, la déception a été terrible pour lui mercredi dernier, en apprenant la liste des 25, passée depuis à 26, convoqués par Didier Deschamps pour le Mondial au Qatar. Sa présence lors des dernières listes lui donnait bon espoir, mais le changement de système instauré par le sélectionneur, qui avait cédé aux joueurs par le passé en passant à cinq défenseurs, a anéanti les derniers espoirs du joueur de l’OM. La victoire de son équipe à Monaco dans les dernières secondes a certainement aidé à faire passer un peu la pilule, même si cela ne vaut pas grand chose par rapport à la possibilité de disputer une Coupe du monde, lui qui jouait encore en National il y a quelques années, du côté d’Avranches. Au moment où les Bleus sont désormais à Clairefontaine pour débuter la très courte préparation, Jonathan Clauss a néanmoins tenu à se confier sur ses états d’âme, tout en n’oubliant pas de souhaiter le meilleur au groupe dont il pensait longtemps faire partie.

Jonathan Clauss n'oublie pas d'où il vient

« Durant ces derniers mois, j'ai eu l'opportunité de réaliser plusieurs de mes rêves. La victoire contre Monaco me rappelle qu'il ne faut jamais abandonner et que le travail finit toujours par payer. Telle est la vie d'un athlète : tomber, se relever, repartir de l'avant et gagner à nouveau. Je tiens à remercier l'OM, le staff, les coéquipiers, mes proches et bien évidemment tous les supporters français qui ont été un véritable soutien. Pour moi, l'heure de se reposer est maintenant arrivée, pour revenir plus fort. Pour d'autres, la Coupe du monde va commencer et je souhaite à mon équipe de remporter cette édition 2022. Elle est pour nous les gars ! », a fait savoir l’homme de couloir de l’OM sur Instagram. Jonathan Clauss ne sera donc pas mécontent de vivre cette belle coupure au coeur de la saison, lui qui semblait clairement essoufflé sur les deniers matchs, ce qui a peut être pesé aussi dans l’esprit de Didier Deschamps. En tout cas, l’OM pourra compter sur un joueur ragaillardi à la fin du mois de décembre, pour le retour du championnat.