EdF ‍: Alerte au boulard, Tchouaméni le fait hurler

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Titulaire contre l’Allemagne puis face au Chili, Aurélien Tchouaméni n’a pas livré deux prestations de haute voltige avec l’Equipe de France. Le milieu de terrain du Real Madrid est attendu à un autre niveau en Bleus.

Successeur de Paul Pogba ou encore de Ngolo Kanté dans l’entrejeu de l’Equipe de France, Aurélien Tchouaméni est considéré par Didier Deschamps comme un taulier de l’équipe depuis la Coupe du monde 2022 au Qatar. Ce statut ne semble pas déranger l’ancien Monégasque, habitué à la pression et à jouer au plus haut niveau avec le Real Madrid. Cela étant, ses prestations lors des deux matchs du mois de mars laissent clairement à désirer. Problème physique, mental ou tout simplement de niveau, toutes les hypothèses sont sur la table pour justifier les prestations ratées d’Aurélien Tchouaméni contre l’Allemagne et le Chili. Walid Acherchour a ouvert le débat à ce sujet dans l’After Foot et le chroniqueur penche pour une petite prise de boulard de la part de l’ancien Monégasque, qu’il a tenu à rappeler à l’ordre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Aurelien Tchouameni (@aurelientchm)

« Il est capable de faire de très bons matchs et d’avoir de très bonnes périodes, mais je trouve que Tchouaméni est trop dans un confort en Equipe de France car il n’y a pas de solution de remplacement. Ce qu’il fait en Equipe de France, c’est très scolaire, parfois il est même dépassé par l’intensité. On parle d’un joueur qui devait devenir un vrai leader. Après la claque contre l’Allemagne, la performance de Tchouaméni est un peu passée inaperçue. Sur les deux matchs, on prend trois buts sur quatre sur des frappes de 20-25 mètres, une zone qu’il doit protéger » a livré sur les ondes de RMC le chroniqueur, déçu par le rendement du milieu de terrain de 24 ans et qui en attend davantage.

Walid Acherchour attend beaucoup plus d'Aurélien Tchouaméni

« Il y a peu de dépassements de fonctions de sa part alors que techniquement, il doit nous apporter ça. Et dans l’attitude, il y a une sorte de main dans la poche quand il joue. J’ai l’impression de voir un joueur qui a déjà gagné deux Coupes du monde et qui a 100 sélections et ça me dérange un peu. Si on a du respect pour Tchouaméni et pour l’Equipe de France, on ne peut pas ignorer ses performances. J’en attend beaucoup plus, Tchouaméni ne vient pas en Bleus pour faire contrôle passe et bomber le torse. Quand je vois Rodri, Rice, je trouve qu’on n’est pas exigeant avec lui » a conclu Walid Acherchour, qui attend beaucoup plus d’un joueur de la trempe d’Aurélien Tchouaméni dans l’optique de l’Euro avec l’Equipe de France. Il faudra clairement que le milieu madrilène élève son niveau de jeu cet été pour que les Bleus puissent atteindre leurs objectifs.