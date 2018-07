EdF : Adil Rami annonce la fin de sa carrière en Bleu

Dans : Equipe de France, OM.

Seul joueur de champ non utilisé par Didier Deschamps, Adil Rami aura été l’une des mascottes du groupe tricolore. Sa moustache risque de rester célèbre, mais le défenseur central de l’OM a annoncé sur TF1 qu’il mettait un terme à sa carrière internationale après cette Coupe du monde. « Je n’ai peut-être pas apporté sur le terrain autant que les autres, mais j’ai tout donné à ma façon et je suis champion du monde. Ce n'était pas facile pour moi. J'essayais de garder le sourire. J'ai parfois prié pour ne pas rentrer, car l'équipe était dans une bonne dynamique et je ne voulais pas casser ça. C'est une récompense de ma belle saison avec l'OM. Maintenant, pour moi c’est fini, j’arrête », a fait savoir Adil Rami, qui compte 35 sélections avec les Bleus depuis août 2010, et décide donc, à 32 ans, de ne pas repartir pour une nouvelle aventure avec l’équipe de France.