EdF ‍: 4-0 face au Maroc, la France reste sur sa faim

Grâce à une victoire 4-0 contre le Maroc, l'équipe de France a validé sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Pourtant, il y a encore du mieux à faire pour certaines.

Opposées à la surprenante équipe marocaine, les Bleues ont logiquement dominé la rencontre en inscrivant 3 buts en seulement 23 minutes avant qu'Eugénie Le Sommer ne s'offre un doublé à la 70e minute pour assurer la victoire. L'équipe de France affrontera l'Australie le samedi 12 août, à Adélaïde pour une place dans le dernier carré. Malgré un large succès, des progrès sont encore attendus pour Hervé Renard qui a sans cesse continué de donner des consignes à ses joueuses même après 4 buts inscrits. Le Sommer est également de cet avis puisqu'après la fin du match, l'attaquante de l'OL s'est confiée sur la prestation française dans sa globalité et sur une possible amélioration pour la suite de la compétition. La France veut faire mieux.

Le Sommer l'assure, la France peut faire mieux

« Un match maîtrisé, on a bien débuté. On a marqué ces trois buts en première période. Une soirée presque parfaite même si on peut toujours mieux faire. C'était un bon match de notre part, on a signé un clean sheet et on a été efficaces dans les deux surfaces » a concédé la meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de France (92 buts) qui estime qu'elle et ses coéquipières peuvent faire beaucoup mieux, au micro de RMC Sport. Malgré une victoire importante, la France ne s'emballe pas et s'attend à un match bien plus disputé face au pays hôte qui a déjà battu les Tricolores juste avant le début de la Coupe du monde. Cette fois-ci, la rencontre sera différente et Hervé Renard espère bien que ses joueuses vont prendre leur revanche. Les Françaises ont quatre jours pour s'améliorer et pour gommer les dernières imperfections.