Domenech nomme Deschamps meilleur sélectionneur français de l'histoire

Bien placé pour savoir ce qu'est la pression inhérente au poste de sélectionneur de l'équipe de France, Raymond Domenech a reconnu que Didier Deschamps était un coach extraordinaire pour les Bleus et le meilleur de l'histoire.

Didier Deschamps a fêté par une victoire en Albanie son 100e match sur le banc de l’équipe de France. Et le sélectionneur tricolore est clairement parti pour rester longtemps aux commandes des Bleus, et pourquoi pas jusqu’en 2022 et la défense du titre mondial au Qatar. Pour Raymond Domenech, qui a mené l’équipe de France en finale du Mondial 2006, et au naufrage de Knysna, il est clair que Didier Deschamps est le sélectionneur numéro 1 dans l’histoire de la France. Et Coach Raymond de justifier son choix.

« On peut mettre Didier et Aimé au même niveau par rapport aux résultats et aux titres, car Aimé a décidé d’arrêter et on ne sait pas ce qu’il se serait passé s’il était resté sélectionneur. Didier continue, il a cette capacité, cette force, sur cette base-là et avec cette équipe, il peut arriver à 150 matches à la tête des Bleus. C’est un exploit extraordinaire d’arriver à passer toutes les vagues. Au départ, il perd 2-0 en Ukraine et au retour c’est pile ou face, il change les 3/4 de l’équipe, part sur d’autres idées et ça passe. Quelque part c’est le déclic qui l’a lancé. Il a la caution des joueurs, même si certains médias ne sont pas contents sur la manière. On demande quoi à un sélectionneur ? De gagner. C’est exceptionnel », a reconnu, sur la chaîne L’Equipe, Raymond Domenech.