Didier Deschamps prolongé, Le Graët brise le silence

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Didier Deschamps et Noël Le Graët continuent de négocier, mais le président de la FFF a pris la parole pour glisser une petite information. Tout se présente bien dans ce dossier, malgré les désaccords.

Au lendemain de l’entretien entre Noël Le Graët et Didier Deschamps, rien n’avait filtré sur cette réunion qui devait mettre aux prises les deux protagonistes de la prolongation de contrat du sélectionneur. Ce dernier a accompli son objectif, et possède donc l’avantage de pouvoir choisir son avenir. La suite logique serait la prolongation de contrat du champion du monde 1998 comme joueur et 2018 comme entraineur. Didier Deschamps a le désir de continuer l’aventure, et Noël Le Graët également, même si le président de la FFF ne consent pas à lui octroyer un contrat de quatre ans jusqu’à la prochaine Coupe du monde.

Ce n'est pas fait, mais presque !

Des discussions qui pourraient même se tendre selon certaines indiscrétions, car « DD » a envie de blinder son avenir chez les Bleus. Mais il n’en est visiblement rien. Une nouvelle fois interrogé par Le Parisien, Noël Le Graët a cette fois-ci bien voulu lâcher un petit indice, tout en refusant de reconnaitre que tout était bouclé. « Je l’aime. Je crois qu’il m’aime. On devrait pouvoir s’arranger. Mais point barre. Ce n’est pas fait », a livré le dirigeant du football français, pour qui il ne fait guère de doute que tout le monde devrait s’entendre au final.

🔵 INFO LE PARISIEN | L'histoire de Didier Deschamps en sélection devrait bien se poursuivre



Si l’entretien de jeudi entre le patron des Bleus et Noël Le Graët n’a pas acté la prolongation du sélectionneur, la tendance va fortement dans ce sens.https://t.co/SDXGXA5UyA — Le Parisien (@le_Parisien) December 30, 2022

Un message optimiste qui tend donc à calmer les rumeurs sur un éventuel désaccord majeur. Cela n’empêche pas les négociations, notamment sur la durée du contrat, mais la tendance reste la même selon le quotidien francilien. Mais le fameux contrat et sa durée ne seraient pas les seuls points de discussions, puisque Le Parisien affirme qu’il y a aussi des points d’achoppement en ce qui concerne sa « marge de manoeuvre et les moyens mis à sa disposition pour travailler ». Il reste à savoir à quoi cette volonté correspond, mais Didier Deschamps a visiblement des exigences élevées sur tous les domaines, mais pas forcément sur son salaire qui ne devrait pas beaucoup bouger.

A noter que, si les relations sont toujours cordiales, aucun accord n’a été officiellement trouvé, et les deux parties ne sentent pas l’urgence de trouver un accord. Même la date de l’assemblée de la FFF fixée au 7 janvier ne débouchera pas forcément sur une annonce de taille sur la situation de Didier Deschamps. Tout le monde s’accord pour dire qu’il y a encore du temps d’ici le mois de mars, et que les discussions n’ont pas besoin de déboucher sur un accord immédiat.