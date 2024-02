Dibu Martinez, le cauchemar des Bleus n'en a pas fini avec la France

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Auteur d’un arrêt sensationnel en prolongation contre les Bleus en finale de la Coupe du monde 2022 et écœurant pendant la séance de tirs au but, Emiliano Martinez n’a peut-être pas terminé de traumatiser la France.

L’équipe de France a ajouté un nouveau bourreau à son histoire après Harald Schumacher et Marco Materazzi, c'est le gardien argentin Emiliano Martinez. Le portier d’Aston Villa a multiplié les provocations lors du Mondial au Qatar et fait clairement partie des joueurs les plus détestés de l’hexagone. Le joueur de 31 ans sera une nouvelle fois au cœur de l’attention cet été, à l’occasion de la Copa America aux États-Unis. L’Argentine remet son titre en jeu et Dibu Martinez sera bien évidemment le dernier rempart de l’Albiceleste pour cette compétition. Mais l’ancien gardien d’Arsenal a également évoqué la possibilité de disputer les Jeux olympiques de Paris lors d’un entretien avec Christian Martin pour DSportsAR. L’épreuve masculine de football commence le 24 juillet, soit seulement 8 jours après la finale de la Copa America.

Dibu Martinez tease sa participation aux JO

🗣️ Dibu Martínez con @askomartin en @DSportsAR:



“Si hay algo que me falta en la Selección es ganar los Juegos Olímpicos. Los jóvenes siempre necesitan la chance.



Si nos van bien en la Copa América y la ganamos, hay que dejarle el lugar a los chicos. Si clasificaron, están en un… pic.twitter.com/DQS6vd9t4F — dataref (@dataref_ar) February 14, 2024

« S’il y a une chose qui me manque dans l’équipe nationale, c’est de gagner les Jeux olympiques. Les jeunes joueurs ont toujours besoin d’une chance. Si nous faisons un bon parcours dans la Copa América et que nous la gagnons, nous devons donner la place aux jeunes. Ils se sont qualifiés, ils sont dans une bonne période et ils le méritent, il n’y a pas de raison de changer » a affirmé Martinez, qui a déjà remporté trois titres avec l’Argentine et qui en veut visiblement toujours plus. Le vainqueur du trophée Yachine en 2023 laisse entendre que si l’Argentine soulève une nouvelle fois la Copa America, il laissera la place à la jeune génération pour les JO de Paris. Le cas échéant, il ne serait pas impossible que le cauchemar de l’équipe de France revienne hanter les Bleus. Chaque sélection a la possibilité d’amener trois joueurs de plus de 23 ans. Les noms de Lionel Messi, Angel Di Maria et Emiliano Martinez sont évoqués. Mais c’est bien Javier Mascherano, sélectionneur des espoirs argentins, qui aura le dernier mot.