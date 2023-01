Deschamps viré, Daniel Riolo exige son départ avec Le Graët

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Noël Le Graët prend cher depuis ses déclarations au sujet de Zinedine Zidane sur l’antenne de RMC dimanche soir. Et les excuses du président de la FFF ce lundi ne calme rien, Didier Deschamps étant même pris dans cette affaire.

« Zidane au Brésil ? Je ne sais pas, ça m'étonnerait. Il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. Je n'en ai rien à secouer » a lâché dimanche le président de la Fédération Française de Football, avant de choquer tout le monde en exprimant fièrement qu’il ne prendrait pas Zinedine Zidane au téléphone, si ce dernier cherchait à le joindre. L’indignation est totale dans le monde du football mais également du côté des politiques. Star incontestée de l’Equipe de France, Kylian Mbappé est même sorti du silence dès dimanche soir pour s’opposer au président de la FFF. « Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça » a écrit l’attaquant des Bleus et du PSG, désespéré devant les propos de Noël Le Graët. Sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo a également réagi avec virulence aux propos du président de la Fédération française de Football, mais il ne s'est pas contenté de s'en prendre au dirigeant breton.

Deschamps victime collatérale de Le Graët ?

Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… 🤦🏽‍♂️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023

Pour le journaliste de l’After Foot, les propos de Noël Le Graët viennent également ternir l’image de Didier Deschamps, son plus fidèle soutien. Au point que le départ du sélectionneur national, tout fraichement prolongé jusqu’en juin 2026, doit être mis sur la table selon Daniel Riolo. « Avant de déraper sur Zidane, il y a une phrase de Le Graët qui dit clairement qu’ils ont réfléchi ensemble avec Deschamps sur la succession de Le Graët à la tête de la FFF. Il a dit qu’ils avaient réfléchi à sa succession, cela veut dire que lui et Deschamps réfléchissent à ça. Excusez-moi mais si là, on n’est pas en plein scandale… Je suis désolé mais selon moi, les deux doivent partir. Je me fiche du résultat, que Deschamps ait été en finale de la Coupe du monde », a pesté Daniel Riolo.

Riolo exige les départs de Le Graët et de Deschamps

Tu me régales😳🤦🏻‍♂️. En revanche, il va falloir songer à consulter rapidement. 🤨

Zizou🇫🇷🤫 — Franck Ribéry (@FranckRibery) January 8, 2023

Furieux, le journaliste, qui cible Noël Le Graët et Didier Deschamps depuis plusieurs semaines, estime qu'il est désormais temps de faire le ménage à la Fédé et chez les Bleus. « A un moment, il faut que la FFF soit propre. Il faut une bonne fois pour toute que l’on fasse le ménage dans cette fédération. Le Graët ne peut pas dire que Deschamps a été à Guingamp et qu’à deux ils ont réfléchi à la succession de Le Graët. On ne peut pas dissocier les deux et je repense au moment où la Ligue 1 s’est arrêtée pendant le Covid. La France est le seul championnat qui n’a pas repris, Le Graët est intervenu et Deschamps a validé cette décision. Je me fiche des résultats de Deschamps, je vous parle de l’homme et cela fait des années que je dénonce cet homme-là » a expliqué Daniel Riolo, plus que jamais favorable à un départ du duo Le Graët-Deschamps.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Equipe de France de Football (@equipedefrance)

Le climat devient plus chaud que jamais à la Fédération Française de Football, trois semaines après la finale de la Coupe du monde jouée par les Bleus contre l’Argentine au Qatar. Et cela alors que Noël Le Graët sera entendu par les responsables de l'audit sur la situation actuelle au sein de la FFF où depuis des mois des accusations circulent sur le fonctionnement interne. Et même si toutes ne visent pas son président, il est clair que le football français ne va pas sortir grandi de tout cela, alors même que sportivement Kylian Mbappé et ses coéquipiers étaient rentrés du Qatar avec les honneurs.