Deschamps refuse Mbappé, Jacques Vendroux a son explication

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé n'a pas été retenu par Didier Deschamps. Un choix qui interpelle même si un journaliste bien placé avance une explication.

C’est l’information surprise de ce jeudi, Didier Deschamps n’a pas retenu Kylian Mbappé dans sa liste pour les deux prochains matchs des Bleus, face à Israël et l’Italie. De quoi surprendre car, même s’il n’est pas en grande forme actuellement, l’attaquant français n’est pas blessé et enchaine les matchs avec le Real Madrid. Et pourtant, le sélectionneur national l’a expliqué, c’est bien lui qui a refusé de prendre Mbappé dans sa liste, malgré l’envie du joueur de venir. Chacun pourra se faire son opinion d’un dossier pour le moment mystérieux car Didier Deschamps s’est refusé à donner la moindre explication à ce sujet, autre que ce n’était pas extra-sportif et pas un problème physique.

C'est du jamais vu dans le monde du football

Pour Jacques Vendroux, cela reste tout de même un comportement très douteux de Kylian Mbappé, qui a en théorie forcément le niveau pour être convoqué à Clairefontaine la semaine prochaine. L’ancienne voix de France Inter, désormais à Europe 1, laisse clairement entendre que l’ancien joueur du PSG ne sortira pas grandi de cette affaire. « Jamais le meilleur joueur de votre pays ne vient pas en sélection. Je suis extrêmement choqué qu'il ne vienne pas en équipe de France de football, c'est un devoir. Quand on est appelé [en équipe de France], ça ne se refuse pas. Même Platini blessé venait. Pelé, le meilleur joueur du monde de tous les temps, arrivait à genoux en équipe nationale. Mais je crois que la mentalité a changé, les jeunes ont changé. Le maillot bleu de l'équipe de France ne fait sans doute plus rêver », a livré l’ancien roi du multiplex à la radio, avant d’aller plus loin dans ses explications, de manière beaucoup plus aventureuse et sans aucune preuve tangible.

« Pour que Didier Deschamps dise non je ne te retiens pas, c’est qu’il y a quelque chose de grave. Moi j’ai un pressentiment. Je me trompe peut-être. Peut-être que l’histoire de la Suède peut ressortir en plein stage de l’équipe de France. Cela n’engage que moi, je n’ai aucune information, je n’ai aucune preuve », a lancé Jacques Vendroux, qui voit du nouveau arriver dans l’affaire de la plainte qui serait déposée contre lui lors de son escapade à Stockholm du mois d’octobre, selon la presse suédoise.

Des raccourcis qui n’engagent en effet que le journaliste, et cela même si Didier Deschamps a assuré que le problème n’était pas extra-sportif, et donc pas lié à cette affaire privée.