Deschamps patron des Bleus, la France a une chance incroyable

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Didier Deschamps est au cœur des débats depuis sa prolongation de contrat jusqu’en 2026 à la tête de l’Equipe de France.

Malgré une Coupe du monde en 2018 et des finales d’Euro et de Mondial en 2016 et 2022, Didier Deschamps ne fait pas l’unanimité. Sa prolongation de contrat à la tête de l'Equipe de France a été mal perçue par une partie des observateurs, qui aurait aimé tourner la longue page Deschamps pour ouvrir celle qui était promise à Zinedine Zidane. Mais dans les colonnes de La Provence, Jean-Pierre Papin a volé au secours de l’ancien milieu défensif de l’OM et de la Juventus Turin. Et pour cause, le nouveau conseiller de Pablo Longoria à Marseille estime que la prolongation du contrat de Didier Deschamps ne souffre d’aucune contestation. Au contraire, « JPP » affirme qu’il était totalement logique de prolonger le bail de Didier Deschamps au vu des résultats obtenus par ce dernier avec les Bleus.

Jean-Pierre Papin soutient Didier Deschamps

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Equipe de France de Football (@equipedefrance)

« J’ai encore pas mal de relations avec "DD". Ça me paraît tellement logique de renouveler un sélectionneur qui est arrivé en finale de coupe du monde que je ne vois pas pourquoi il y a des discussions à ce sujet. Depuis qu’il est entraîneur, il a trouvé sa voie, il a touché à tous les succès. Quand tu es entraîneur de l’équipe de France, que tes joueurs sont dans les meilleurs clubs européens, c’est un peu normal d’être en haut de l’affiche. Mais il faut aussi gérer les ego des uns et des autres, avoir la bonne tactique, et dans ce domaine, Didier est incroyable. Il a trouvé une composition et les joueurs nécessaires malgré les absents. Ça n’est pas donné à tout le monde » a livré Jean-Pierre Papin, qui a donc choisi son camp entre Didier Deschamps et Zinedine Zidane. Un soutien de taille que l’actuel sélectionneur des Bleus saura apprécier à sa juste valeur alors que ces dernières semaines, les témoignages des consultants ne lui étaient pas vraiment favorables dans leur majorité.