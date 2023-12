Deschamps l'a à l'oeil, il va quitter la France

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Auteur d’une belle première moitié de saison sous les couleurs Nice avec Francesco Farioli, Khephren Thuram fait partie des internationaux français qui risquent d’agiter le mercato avant le début de l’Euro.

En fin de contrat avec l’OGC Nice en juin 2025, Khephren Thuram fait assurément partie des joueurs qui vont affoler le mercato l’été prochain. Auteur d’une belle saison avec le Gym, l’international français avait déjà de sérieux prétendants il y a six mois. Manchester United était notamment venu aux renseignements au même titre que Liverpool ou encore le Bayern Munich. Mais comme pour Jean-Clair Todibo, les dirigeants de l’OGC Nice avaient fermé la porte, affichant leur volonté de conserver leurs deux meilleurs joueurs une saison de plus.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Khephren Thuram (@k_thuram)

L’été prochain, il sera difficile pour le club de la Côte d’Azur de répéter cette prouesse. L’heure du départ va sans doute sonner pour Khephren Thuram et son choix devra être murement réfléchi alors que le milieu de terrain niçois se bat pour gagner sa place dans le groupe France avec une concurrence accrue à son poste avec des joueurs tels que Tchouaméni, Camavinga, Fofana, Kamara ou encore Zaïre-Emery. D’après les informations du journaliste turc Ekrem Konur, au moins trois géants de la Premier League sont très intéressés par un potentiel transfert de Thuram lors du prochain mercato : Arsenal, Liverpool et Manchester City.

A ces trois clubs, il faut ajouter la Juventus Turin, également sur les rangs et prête à dégainer une offre à Nice pour s’attacher les services du frère de Marcus. Autant dire que Khephren Thuram aura un choix important à faire lors du prochain mercato et du côté de Didier Deschamps, on espèrera sans doute que l’avenir du joueur sera réglé avant le coup d’envoi de l’Euro. Car on le sait, le sélectionneur tricolore n’aime pas vraiment que son groupe soit perturbé dans une grande compétition par les turbulences du mercato. Quoi qu’il en soit, Khephren Thuram devra faire le bon choix à l’heure où les plus grands clubs européens s’intéressent de près à lui.