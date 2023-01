Deschamps jusqu'en 2026, ils crient à la trahison

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Après quelques jours de maigre suspense, Didier Deschamps a prolongé son contrat avec l'équipe de France jusqu'en 2026. Une décision qui fait du bruit.

Comme l'avait récemment indiqué Noël Le Graët, Didier Deschamps était maitre de son destin si l'équipe de France allait jusqu'en demi-finales de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le contrat a été plus que rempli, car les Bleus ont été très proches de glaner une troisième étoile malgré les nombreux joueurs absent à Doha, et notamment Karim Benzema. Si le nom de Zinedine Zidane revenait avec insistance avant la compétition, le champion du monde 98 ne sera pas encore intronisé avec les Tricolores et devra patienter encore quelques années. Didier Deschamps vient en effet de prolonger son contrat jusqu'en 2026, soit la prochaine Coupe du monde aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Une nouvelle quelque peu prévisible mais qui ne fait pas le bonheur de certains qui auraient aimé le début d'un nouveau cycle, en reprochant à Deschamps de prôner un jeu insipide. C'est le cas de Walid Acherchour.

Deschamps prolongé, un jeu toujours minimaliste ?

La Fédération Française de Football et Noël Le Graët, son président, sont heureux d’annoncer la prolongation de 𝗗𝗶𝗱𝗶𝗲𝗿 𝗗𝗲𝘀𝗰𝗵𝗮𝗺𝗽𝘀 à la tête de l’Équipe de France jusqu’au mois de juin 𝟮𝟬𝟮𝟲 ✍️



➡️ https://t.co/4CawVszXsS#FiersdetreBleus pic.twitter.com/W2YV4bOVf3 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) January 7, 2023

Sur son compte Twitter, le consultant n'a en effet pas tardé à réagir à la prolongation de Didier Deschamps en équipe de France. « 4 ans de plus avec la génération Mbappé alors qu’on s’est fait rouler dessus l’Angleterre, le Maroc, l’Argentine. On lui donnera comme objectif les quarts de finale en 2026 pour qu’il puisse décider de son avenir, c’est génial comme métier. On a pas gagné en 2021, on a pas gagné en 2022, si tu gagnes pas en 2024 avec ce jeu là, tu continues ? », a notamment indiqué Walid Acherchour, assez pessimiste quant à une évolution dans le jeu pour l'équipe de France. Toujours est-il que les résultats plaident en faveur de Didier Deschamps, lequel tentera d'aller rafler l'Euro 2024 après avoir échoué en finale lors de l'édition 2016. Mais cela ne suffit pas à convaincre, pour preuve cette charge brutale de Mohamed Toubache-Ter à l'encontre du choix de la FFF.

4️⃣ 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀 en 6️⃣ 𝗮𝗻𝘀 ! 🇫🇷🙌



> 𝟮𝟬𝟭𝟲 : Finale Euro 👊

> 𝟮𝟬𝟭𝟴 : Finale Coupe du Monde 🌟

> 𝟮𝟬𝟮𝟭 : Finale Nations League 🔥

> 𝟮𝟬𝟮𝟮 : Finale Coupe du Monde 💫#FiersdetreBleus pic.twitter.com/MknLAaDlsg — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 17, 2022

Via Twitter, l'ancien responsable de la communication du SCO a tapé dur. « Une forme de dictature sportive… tout bonnement !! Cette Fédération Française de Football a une immense peur du changement… conserver ses avantages et j’en passe. En espérant qu’en cas d’échec, il aura l’attitude de Del Bosque… en démissionnant ! », écrit Mohamed Toubache-Ter, qui en réponse à droit à des approbations, mais aussi quelques remarques très acides, preuve que le sujet du sélectionneur de l'équipe de France est très sensible dans notre pays.

Zidane trahi par la France ?

🚨🚨Didier Deschamps prolonge jusqu’en 2026. Zinedine Zidane s’est fait trimbaler très très fort par Noël Le Graet. — La Source Parisienne (@lasource75006) January 7, 2023

Pour preuve, le compte de La Source Parisienne regrette l'attitude de Noël Le Graët dans ce dossier : « Didier Deschamps prolonge jusqu’en 2026. Zinedine Zidane s’est fait trimbaler très très fort par Noël Le Graet. Quand l’équipe de France jouait mal Le Graet a été diabolique. En off il disait à Zidane que le moment de sa vie arrivait, qu’il serait sélectionneur de l’équipe de France après le mondial. En parallèle il confiait à Deschamps que si il arrivait en 1/2 il pourrait prolonger ! Que Zidane refuse de venir au mondial est normal. Le Graet lui promet l’équipe de France après le mondial, Zizou refuse des tops clubs ». Depuis l'annonce de la prolongation de Didier Deschamps, les nombreuses réactions prouvent que la moindre contre-performance des Bleus d'ici l'Euro 2024 en Allemagne fera du bruit et sera forcément l'occasion de relancer les polémique.