Deschamps fait un aveu, la France va pleurer

Cet été, entre l'Euro en Allemagne et les Jeux olympiques, la France joue gros. Si Olivier Giroud, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé sont pressentis pour participer aux JO 2024, Didier Deschamps pense qu'enchaîner les deux compétitions est irréalisable.

Thierry Henry a un rêve, celui d'associer le trio de l'équipe de France, Olivier Giroud, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé aux JO de Paris. Un rêve qui semblait réalisable il y a quelques jours mais qui devient progressivement utopique. Comme les JO ne sont pas affiliés à la FIFA, c'est aux clubs d'accepter ou non la participation de leurs joueurs sélectionnés pour cette compétition. Compte tenu de l'Euro qui se déroulera seulement 10 jours avant l'épreuve masculine de football aux JO, les clubs seront probablement réticents à l'idée d'envoyer des joueurs enchaîner deux compétitions de haut niveau de la sorte. Dans un entretien pour Téléfoot, Didier Deschamps a lui-même avoué que cela lui semblait très compliqué de jouer l'Euro puis les JO.

Deschamps pragmatique, il refroidit les espoirs d'Henry

Didier Deschamps sur l'enchaînement Euro 2024 - JO de Paris 2024



"Ça me semble très difficile d'enchaîner les deux compétitions, sans vacances, sur un plan psychologique et physique. Est-ce que c'est réalisable ? Et est-ce que leurs clubs les autoriseront ? Je n'ai pas la… pic.twitter.com/p3YJspvUlt — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 17, 2024

« Ça me semble très difficile d'enchaîner les deux compétitions, sans vacances, sur un plan psychologique et physique. Est-ce que c'est réalisable ? Et est-ce que leurs clubs les autoriseront ? Je n'ai pas la réponse » a assuré le sélectionneur des Bleus. Si c'est bien Thierry Henry qui doit constituer la liste de la France pour les JO, Deschamps, avec son expérience, prévient l'ancien attaquant d'Arsenal. Les clubs français devraient probablement faire un effort et se ranger du côté de la cause française. Mais les clubs étrangers ne vont probablement pas être touchés par le contexte des JO, à Paris. Ainsi, Olivier Giroud, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé doivent se faire à l'idée que leur rêve commun est d'ores et déjà à oublier. Thierry Henry va devoir sortir le grand jeu pour parvenir à convaincre certains clubs d'accepter ce calendrier dantesque.