Dérangé par la FFF à Mykonos, Ibrahima Konaté pardonne tout

Par Alexis Rose

Profitant de la blessure de Raphaël Varane, Ibrahima Konaté vient de rejoindre un rassemblement de l’équipe de France pour la première fois de sa carrière. Un véritable rêve d’enfant pour le défenseur central de Liverpool.

Ibrahima Konaté est allé chercher sa première sélection par la force de son talent. Auteur d’une belle première saison du côté de Liverpool, club avec lequel il a notamment réalisé une belle finale de Ligue des Champions malgré la défaite contre le Real Madrid, le joueur de 23 ans est désormais un international tricolore. Appelé en renfort après le forfait de Raphaël Varane, sorti sur blessure lors de la défaite des Bleus contre le Danemark vendredi dernier (1-2), l’ancien défenseur de Sochaux a appris sa convocation sur son lieu de vacances, à Mykonos. Un évènement qu’il raconte avec des yeux d’enfant.

« Ça a toujours un été un objectif ces derniers mois »

« Comment j’ai appris ma sélection ? J’ai reçu un appel, mais je n’avais pas mon téléphone entre les mains. Ensuite, quand j’ai voulu le prendre pour faire des photos en vacances, j’ai vu des messages de la FFF. Pendant 5 minutes, j’étais sur une autre planète. Après, j’ai rappelé la personne en question, qui m’a donné la bonne nouvelle. J’ai dû rejoindre le groupe le plus rapidement possible. Je suis très heureux, même si j’étais un peu déçu de sortir des vacances. Mais c’est la sélection, c’est le plus important. On est toujours préparé à ça. C’est un rêve d’enfant de porter le maillot de l’équipe de France. Ça a toujours un été un objectif ces derniers mois. Je suis très content de l’avoir atteint. Maintenant, j’espère faire de très grandes choses sur ce petit séjour avec l’équipe en repartant avec des victoires », a expliqué Konaté sur RMC Sport. D’ici à la mi-juin, le défenseur central va tenter de jouer son premier match avec les Bleus, que ce soit face à la Croatie ce lundi, l’Autriche vendredi ou la Croatie au Stade de France la semaine prochaine. Si cela venait à être le cas, il pourra repartir en vacances l’esprit léger, avec la Coupe du Monde 2022 en ligne de mire.