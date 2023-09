Dembélé et la France, il faut tuer ces critiques

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

De retour en Ligue 1, Ousmane Dembélé donne des sueurs froides aux adversaires du Paris Saint-Germain. Mais, comme avec les Bleus, l'attaquant va devoir se montrer plus tueur devant le but.

Drôle de hasard pour Ousmane Dembélé qui a joué jeudi dernier dans son nouveau stade, le Parc des Princes, le premier match international de la saison 2023-2024 des Bleus. Si l’ailier du PSG a enrhumé son adversaire irlandais, il n’a pas réussi à trouver le chemin du filet. Un léger manque de réalisme qui est parfois reproché à l’ancien Barcelonais, qui sait pourtant tout faire avec le ballon dans les pieds. Maintenant qu’il évolue en Ligue 1, qui plus est au Paris Saint-Germain où on ne lui pardonnera rien, le joueur révélé sous le maillot du Stade Rennais va devoir essayer de corriger ce défaut. S’il y parvient, alors il pourra prétendre à prendre une ampleur encore plus forte avec son club, mais aussi avec l'équipe de France. Et justement, interrogé ce lundi dans Le Progrès, Sidney Govou, qui s’y connaît en matière de finition, estime que ces critiques sont tout de même un peu sévères et il croit que tout est désormais prêt pour le décollage de la fusée Ousmane Dembélé.

Dembélé doit être plus tueur

On se voit demain au Parc des Princes ! 🙌🏿🇫🇷 pic.twitter.com/24YIISHLKh — Ousmane Dembélé (@dembouz) September 6, 2023

Proche de Kylian Mbappé, qui a milité pour sa venue au PSG, l’attaquant de 26 ans sait que la concurrence est rude en équipe de France. « Je serai moins critique que la majorité des gens. J’en ai assez qu’on demande à tous les attaquants de marquer vingt ou trente buts. Certains sont faits pour marquer, d’autres moins. Dembélé, il est fait pour amener le danger, un mec comme ça, il fait reculer une défense. C’est vrai qu’il manque un brin de lucidité sur le dernier geste. Tout le monde aimerait qu’il soit plus décisif, mais il n’y a pas que ça dans le foot. Je combats la dictature de la stat. Pour moi, il marque assez de buts pour un joueur de couloir », fait remarquer l’ancien buteur de l’Olympique Lyonnais et de l’équipe de France.

Depuis ses débuts avec les Bleus, en septembre 2016, Ousmane Dembélé a marqué 4 buts en 38 matchs, il y a encore la place pour mieux faire, même si le nouveau joueur du Paris Saint-Germain ne doit surtout pas se prendre la tête avec ça. Mardi, face à l'Allemagne, il aura l'occasion de faire gonfler ces statistiques, et répondre à ceux qui estiment qu'il doit enfin laisser place au tueur qu'il devrait être compte tenu de son incroyable talent avec le ballon dans les pieds.