Covid ou Virus du Chameau, la France a peur

Depuis une semaine, les footballeurs sont atteints par des soucis physiques qui laissent planer des doutes sur le onze de départ que Didier Deschamps pourra aligner contre l'Argentine en finale du Mondial 2022.

« Je n'ai pas plus de nouvelles que vendredi soir et j'en aurai plus au prochain entraînement. On n'est jamais préparés à ce genre de choses, mais cela n'enlève en rien la concentration qu'on a à l'aube d'une finale de Coupe du monde. » Ce samedi, présent en conférence de presse, et visiblement en pleine forme, Hugo Lloris, capitaine de l’équipe de France n’a rien voulu dire de plus sur l’état de santé des ses coéquipiers à la veille de la tant attendue finale entre la France et l’Argentine. On le sait, certains joueurs tricolores sont touchés par un mystérieux virus qui avait déjà mis Adrien Rabiot et Dayot Upamecano au tapis contre le Maroc, et qui touche désormais Kingsley Coman, Raphaël Varane et Ibrahima Konaté. Si dans un premier temps, certains ont accusé la climatisation, réglée à des températures trop basses, il est désormais clair qu’il y a autre chose. Et l’ombre du covid plane sur l’équipe de France.

Covid ou chameau, la France n'a pas de chance

S’exprimant dans L’Equipe sur ce que certains au Qatar appellent le virus du chameau, un médecin du sport est plus direct et évoque un possible covid. « Ce qui est décrit ressemble à un virus syncytial respiratoire ou un mutant du Covid. Et en termes d'effets musculaires, de courbatures, ça peut être énorme. C'est comme si le joueur avait déjà fait le match avant. Celui qui a eu les premiers symptômes, vendredi, samedi ou dimanche, je ne vois pas comment il peut être à 100 % » , explique le spécialiste au sujet de ce que vit actuellement l’équipe de France. Ce qui est certain, c’est qu’entre les nombreux blessés avant le Mondial, puis le forfait de dernière minute de Karim Benzema, la blessure grave de Lucas Hernandez dès les premières minutes du premier match, et désormais ce virus qui ne frappe que les Bleus, si Didier Deschamps et ses joueurs sont champions du Monde, le Dieu du Football est clairement supporter de l’équipe de France.