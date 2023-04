Corinne Diacre victime d'un complot, elle va faire payer la FFF

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Virée par la Fédération française de football après la fronde des joueuses, Corinne Diacre entend bien se défendre et faire payer son ancien employeur.

Une nouvelle ère a débuté en Equipe de France cette semaine avec la prise de fonctions d’Hervé Renard, ancien sélectionneur de l’Arabie Saoudite, lequel a succédé à Corinne Diacre à la tête des Bleues. Plusieurs joueuses cadres de l’Equipe de France avaient pris la décision choc de quitter la sélection tant que Corinne Diacre était en place, à l’instar de Wendie Renard ou encore de Marie-Antoinette Katoto. Tout est rentré dans l’ordre avec le licenciement de l’ancienne sélectionneuse et la nomination d’Hervé Renard. Mais à en croire L’Equipe, l'ancienne défenseuse centrale a bien l’intention de faire payer la FFF pour ce licenciement.

Corine Diacre considère avoir été victime d'un complot

Le quotidien national dévoile que Corinne Diacre considère avoir été victime d’un complot de la part des joueuses frondeuses de l’Equipe de France. Révoltée par cette méthode, elle n’a aucunement l’intention de faire le moindre cadeau à la Fédération française de Football. L’ex-sélectionneuse ne souhaite ainsi pas négocier de départ à l’amiable avec son ancien employeur et a bien l’intention de récupérer un chèque. L’Equipe précise par ailleurs que pour l’instant, la FFF n’a pas adressé de lettre de licenciement à Corinne Diacre, laquelle continue de percevoir son salaire mensuel brut estimé à 27.000 euros et peut toujours utiliser son véhicule de fonction.

De son côté, Corinne Diacre voudrait une indemnité en raison du préjudice subi durant son départ et chiffrerait cette somme à environ un an de salaire. Interrogé par L’Equipe, le président de la FFF, Philippe Diallo, a réagi. « Nous souhaitons trouver un accord avec Corinne. Nous comprenons sa situation, mais il faut aussi comprendre que la FFF a été confrontée à une situation qu'elle n'a pas provoquée » a fait savoir le président de l’instance. Reste maintenant à savoir si un accord bénéfique aux deux parties sera trouvé dans les semaines et les mois à venir entre l'ex-coach des Bleues et la Fédération française de Football. Quoi qu’il en soit, une nouvelle ère s’est ouverte cette semaine à Clairefontaine avec la nomination d’Hervé Renard, lequel aura pour mission de faire briller la France à la Coupe du monde féminine cet été.