Cette pépite du PSG est en grand danger cet été

Évoluant dans un club de Ligue 1 et ayant moins de 23 ans, Warren Zaïre-Emery a de grandes chances de disputer les Jeux Olympiques avec l’Equipe de France de Thierry Henry cet été.

A seulement 18 ans, Warren Zaïre-Emery s’apprête à enchaîner deux compétitions internationales le même été. Et pour cause, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain est fortement pressenti pour figurer dans la liste de Didier Deschamps pour l’Euro. Dans le même temps, on imagine mal Thierry Henry se passer de celui qu’il avait nommé capitaine en dépit de son très jeune âge. Évoluant en Ligue 1 et ayant moins de 23 ans, « WZE » fait partie des joueurs qu’il ne sera pas difficile d’avoir dans la liste olympique.

Sauf grosse surprise, le milieu de terrain du PSG va donc enchainer les deux compétitions… et ce n’est pas du tout une bonne nouvelle. Sur l’antenne de RMC dans l’After Foot, le chroniqueur Kevin Diaz a fait savoir que selon lui, aucun joueur ne participant à l’Euro devrait enchainer avec les Jeux Olympiques. A ses yeux, le risque de se cramer et de se blesser est immense. « Sans parler du PSG, en ce qui concerne Zaïre-Emery, il faut parler de l’intégrité physique du joueur qui ne peut pas préparer une saison de façon cohérente en enchainant deux grandes compétitions » a lancé Kevin Diaz avant de poursuivre.

Les Jo et l'Euro, un enchainement fatal pour Zaïre-Emery ?

« Imaginons qu’il aille en finale de Ligue des Champions, de l’Euro, des Jeux Olympiques… Le gars va être cramé. Je ne lui souhaite pas, mais il y a quand même un risque de blessure extrêmement important s’il fait toutes les compétitions, même s’il ne va pas loin. Il y a le mental… Il va bénéficier d’être dans un groupe avec de l’expérience, mais la pression d’un match, même quand tu es remplaçant, tu l’as toujours avec l’entraînement… Ce n’est pas à négliger. Tout est possible mais comme Didier Deschamps, je recommanderais aux joueurs qui vont à l’Euro de ne pas aller aux Jeux Olympiques » a lancé Kevin Diaz, qui déconseille fortement à Warren Zaïre-Emery de disputer les Jeux Olympiques et l’Euro. Néanmoins, Didier Deschamps et Thierry Henry comptent tous les deux sur lui et il y a donc fort à parier que le jeune Titi parisien enchainera cet été.