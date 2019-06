CdM U20 : Bernard Diomède fait un aveu troublant

Dans : Equipe de France.

Comme souvent dans les catégories de jeunes, l’équipe de France présentait sur le papier une équipe capable d’aller très loin dans ce Mondial U20.

Mais ce mardi soir, dès le premier match à élimination directe, les Tricolores sont tombés face aux Etats-Unis (3-2). Le dernier but encaissé a beaucoup fait parler puisqu’Alban Lafont, l’un des joueurs les plus expérimentés aux gros matchs de cette équipe, a laissé échapper un ballon sur un tir lointain, offrant le but de la victoire aux Américains. Et dans la foulée de cette élimination, Bernard Diomède a tout de même fait une révélation déroutante.

« Il était incertain. Je ne vais pas l'accabler. Il nous a beaucoup apporté. Il a joué avec une blessure au poignet, ça s'est vu malheureusement. J'en assume l'entière responsabilité puisqu'on a échangé avec le staff médical, avec le joueur. Il voulait jouer et on pensait qu'il le pouvait. S'il ne prenait pas ce but, on en aurait même pas parlé mais il l'a encaissé. Mais encore une fois, je ne peux pas l'accabler », a livré le sélectionneur français de sa catégorie, qui a le mérite d’assumer son choix, même si faire jouer un gardien avec une blessure au poignet demeure un risque assez énorme à ce niveau.